Куп'янськ-Вузловий під контролем ЗСУ: військовий спростував заяву Кремля про "захоплення" (відео)

Станом на 29 січня Куп'янськ-Вузловий у Харківській області перебуває під повноцінним контролем українських військових. Зокрема, військовослужбовець Роман Ковальов опублікував відео з міста та спростував нещодавну заяву Генштабу РФ про "захоплення".

Йдеться про запис, який на Роман Ковальов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. У відео він зауважив, що перебуває у центрі Куп'янська-Вузлового біля будинку культури. Крім того, військовий показав, що може пересуватися без захисного спорядження, а також додав, що його підрозділ роблять усе можливе, щоб місто залишалося під контролем України до завершення війни.

"Доброго ранку. Сьогодні 29 січня 2026 року я перебуваю в центрі Куп’янського вузла, за моєю спиною — будинок культури. Поряд зі мною Укрпошта. Я перебуваю навіть без бронежилета, що свідчить про надійний контроль у Куп’янську. Місто залишається під контролем Збройних Сил України, і ми зробимо все, щоб так було до кінця війни. Вірте в ЗСУ, слава Україні", — зауважив на відео військовий.

У Кремлі заявили про "захоплення" Куп’янська-Вузлового: деталі

Варто зауважити, що напередодні, 27 січня, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповідав про нібито захоплення Куп’янська-Вузлового. За його словами, російські підрозділи продовжують знищення оточених формувань на східному березі річки Оскіл, а в місті нібито проводиться перевірка та зачистка кварталів.

Насправді ж Куп’янськ-Вузловий продовжує залишатися під контролем українських військових, і про це свідчать карти та дані аналітичних джерел. Ба більше, прокремлівські блогери та канали теж поставилися до заяв Герасимова скептично та зазначили, що реальна ситуація на місці суттєво відрізняється від російських доповідей. Деякі автори навіть називали ці повідомлення "паралельною реальністю", де "звільнення та оточення відбуваються лише на папері".

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що ані Куп’янськ, ані Куп’янськ-Вузловий російські війська не контролюють. За його словами, доповіді Герасимова створюють ілюзію проривів на фронті та призначені для зовнішньої аудиторії. У Куп’янську на цей час завершуються зачистки залишків російських підрозділів, а реальна ситуація повністю протилежна до того, що заявляє Генштаб РФ.

Нагадаємо, що, за даними Віктора Трегубова, росіяни активно намагають прорватися на Харківщину, оскільки вони прагнуть там створити "буферну зону".

Також Фокус писав, що Кремль намагається переконати Захід у своїй майбутній перемозі, і саме через це керівництво РФ бреше про успіхи своїх військ, зокрема їх просування в Куп'янську