Генштаб ЗС РФ заявив про захоплення Куп'янська-Вузлового: фейк висміяли навіть Z-пабліки

Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час доповіді, опублікованій 27 січня, заявив про захоплення Куп'янська-Вузлового. Цей фейк спростували не лише в РНБО України, а й у прокремлівських пабліках.

Про брехню командування ЗС РФ щодо боїв за Куп'янськ пише 27 січня російське медіа ASTRA. Фейк про захоплення Куп'янська-Вузлового окупантами спростував керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"На східному березі річки Оскіл військові частини 1-ї танкової армії продовжують знищення оточених формувань супротивника. Звільнено Куп'янськ-Вузловий. Здійснюється перевірка та зачистка міських кварталів у цьому місті", — заявив начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов на командному пункті.

При цьому на мапі DeepState Куп'янськ-Вузловий усе ще знаходиться під контролем Сил оборони України.

Ситуація біля Куп'янська-Вузлового за даними DeepState станом на 25 січня Фото: скриншот

Заяви Герасимова про "звільнення" Куп'янська-Вузлового здивували навіть прокремлівських блогерів.

"Щоб не образити почуттів якихось шанованих генералів, дуже акуратно поясню по Куп'янську-Вузловому. Червоним обведений Куп'янськ-Вузловий. Синім наголошено на населених пунктах, які, м'яко кажучи, не зовсім під нашим контролем. Жирна чорна (не червона) лінія — це межа, до якої є візуальне підтвердження контролю ЗСУ", — написав автор Z-каналу "Белорусский силовик", прикріпивши до допису мапу.

Z-канал "Белорусский силовик" опублікував мапу ситуації на Харківщині Фото: Telegram

Прокремлівський канал "Военный Осведомитель" також написав, що доповіді командування ЗС РФ про ситуацію на Куп'янському напрямку "живуть своєю паралельною реальністю, що слабо стикається з реальністю об'єктивною".

"Можливо, існує якийсь виворот Куп'янська та сусідніх територій, де й відбуваються всі ці дуже дивні справи з регулярним звільненням та оточеннями. Інших варіантів не залишається", — написали адміни з посиланням на популярний серіал "Дивні дива".

Адміни пабліка "Синяя Z Борода" також не повірили заявам Герасимова про контроль над Куп'янськом-Вузловим.

"Пишіть Київ уже звільнений, чо вже там. Там бої у забудові навіть близько не починалися. Схоже у когось там календар на 2022 рік збився", — написали автори каналу.

Заяви ЗС РФ про бої за Куп'янськ прокоментували в ЦПД

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що росіяни не контролюють ані Куп'янськ, ані Куп'янськ-Вузловий, а Генштаб ЗС РФ своєю брехнею "посилює паралельну реальність Путіна".

"В Купʼянську завершується зачистка їх недобитків. Але в Герасимова приносять Путіну на папірчику брехню про "контроль Купʼянська" і вже навіть "Вузлового". Реальність же цілком протилежна", — написав Коваленко.

Він пояснив, що брехня про захоплення Куп'янська-Вузлового, за задумом командування ЗС РФ, має показати "прориви на фронті", яких насправді немає, зокрема країнам Заходу.

Зазначимо, селище міського типу Куп'янськ-Вузловий розташоване в Куп'янському районі Харківської області на лівому березі річки Оскіл, за 7 км на південь від центру Куп'янська.

Бої за Куп'янськ: що відомо

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов 25 січня розповідав, що РФ намагається прорватися на Харківщину для створення буферної зони, і в районах Вовчанська та Куп'янська постійно тривають бої. При цьому він зазначив, що окупанти не мають успіху на Куп'янському напрямку.

Видання The Washington Post 19 січня писало, що Куп'янськ у переговорах був для Росії "розмінною монетою", і його втрата окупантами дає "карту" президенту України Володимиру Зеленському.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 січня зазначалося, що РФ бреше про війну в Україні, щоб переконати Захід у своїй здатності перемогти та примусити Київ прийняти кремлівські вимоги у мирних переговорах. Куп'янськ, за словами аналітиків, "став особливою точкою невралгії" для військового командування окупантів.