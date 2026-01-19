Україна забрала в РФ "розмінну монету": яку роль відіграє Куп'янськ у переговорах, — WP

Українські військові, посилюючи контроль над Куп'янськом у Харківській області, позбавляють Кремль розмінної монети для мирних переговорів і "дають карту" президенту України Володимиру Зеленському. Водночас окупанти все ще намагаються проникнути в місто.

Про звільнення Куп'янська та теперішню ситуацію на цій ділянці фронту пише 19 січня The Washington Post, журналісти якого побували на підземній базі бригади Національної гвардії України "Хартія" за містом. Автори матеріалу зазначили, що РФ після захоплення і втрати цього залізничного вузла у 2022 році не відмовлялася від прагнення його повернути, та минулого року активізувала зусилля на тлі мирних переговорів й ослаблення української оборони.

Журналісти зазначили, що контрнаступ на північному сході став одним із небагатьох значних успіхів України на полі бою за минулий рік і доводить, що українські військові за належного озброєння та організації спроможні відкинути російські війська.

Відео дня

Звільнення Куп'янська: яка ситуація в місті

Командир пошуково-знищувальної групи бригади "Хартія", полковник Сергій Сидорін зазначив, що окупантам так і не вдалося "утримати оборонні позиції в Куп'янську.

"Вони не захопили місто, вони проникли туди", — сказав військовий.

Бійці розповіли, що окупанти відправляють піхоту через річку на надувних плотах або через порожній газопровід

"Це як бити крота. Ми тримаємо молоток, а ці кроти постійно з’являються", — сказав начальник штабу бригади "Хартія", полковник Максим Голубок.

За словами журналістів, бої в Куп'янську попри значний прогрес у витісненні окупантів з міста тривають між невеликими групами солдатів, і українські підрозділи безпілотних літальних апаратів щодня знищують росіян на виході з трубопроводу. Водночас, за словами кореспондентів, Україна стикається з погіршенням бойових умов через сніг і морози.

"Якщо у них щось і є, то це людські ресурси. Те, як я використовую дрони, вони використовують людей. Їх виштовхують з конвеєра, просто щоб спробувати нас перевірити", — розповів підполковник "Хартії" з позивним "Абат".

Він додав, що за нинішніх темпів пошук окупантів у місті може тривати ще пів року, оскільки вони можуть ховатися під сходами або в невеликих щілинах.

Куп'янськ на мапі DeepState станом на 18 січня Фото: Скриншот

Звільнення Куп'янська позбавляє РФ "карти" на переговорах

За словами командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка, неправдиві заяви Кремля про контроль над Куп'янськом є спробою виправдати великі втрати особового складу, придушити втому від війни та затягнути мирні переговори, переконуючи інші країни в успіхах ЗС РФ.

"Скільки Путін витратив на війну? Скільки власних солдатів він убив? Ці втрати можна виправдати лише брехнею. Куп’янськ — це один із елементів його пропаганди", — пояснив Федоренко.

Журналісти зазначили, що готовність Росії жертвувати великими людськими ресурсами та обладнанням для захоплення Куп'янська свідчить про те, що Володимир Путін має цілі далеко за межами Донбасу. Також Москва могла розраховувати використати місто як розмінну монету, щоб примусити українську сторону обміняти його на інші території.

"Ми розуміємо, що нам потрібно створити належні умови, щоб надати нашому президенту більше важелів впливу на переговорах, оскільки наша зовнішня політика передусім базується на нашому успіху на полі бою", — сказав полковник Максим Голубок.

Він додав, що успіхи в Куп'янську дають президенту України Володимиру Зеленському "одну з таких карт".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що СОУ звільнили Куп'янськ, 12 грудня 2025 року, записавши відеозвернення біля стели на в'їзді в місто.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 16 січня зазначалося, що "Куп'янськ став точкою невралгії" для Кремля.