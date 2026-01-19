Украина забрала у РФ "разменную монету": какую роль играет Купянск в переговорах, — WP

Украинские военные, усиливая контроль над Купянском в Харьковской области, лишают Кремль разменной монеты для мирных переговоров и "дают карту" президенту Украины Владимиру Зеленскому. В то же время оккупанты все еще пытаются проникнуть в город.

Об освобождении Купянска и нынешней ситуации на этом участке фронта пишет 19 января The Washington Post, журналисты которого побывали на подземной базе бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" за городом. Авторы материала отметили, что РФ после захвата и потери этого железнодорожного узла в 2022 году не отказывалась от стремления его вернуть, и в прошлом году активизировала усилия на фоне мирных переговоров и ослабления украинской обороны.

Журналисты отметили, что контрнаступление на северо-востоке стало одним из немногих значительных успехов Украины на поле боя за прошлый год и доказывает, что украинские военные при надлежащем вооружении и организации способны отбросить российские войска.

Освобождение Купянска: какова ситуация в городе

Командир поисково-уничтожательной группы бригады "Хартия", полковник Сергей Сидорин отметил, что оккупантам так и не удалось "удержать оборонительные позиции в Купянске.

"Они не захватили город, они проникли туда", — сказал военный.

Бойцы рассказали, что оккупанты отправляют пехоту через реку на надувных плотах или через пустой газопровод

"Это как бить крота. Мы держим молоток, а эти кроты постоянно появляются", — сказал начальник штаба бригады "Хартия", полковник Максим Голубок.

По словам журналистов, бои в Купянске несмотря на значительный прогресс в вытеснении оккупантов из города продолжаются между небольшими группами солдат, и украинские подразделения беспилотных летательных аппаратов ежедневно уничтожают россиян на выходе из трубопровода. В то же время, по словам корреспондентов, Украина сталкивается с ухудшением боевых условий из-за снега и морозов.

"Если у них что-то и есть, то это человеческие ресурсы. То, как я использую дроны, они используют людей. Их выталкивают с конвейера, просто чтобы попробовать нас проверить", — рассказал подполковник "Хартии" с позывным "Аббат".

Он добавил, что при нынешних темпах поиск оккупантов в городе может длиться еще полгода, поскольку они могут прятаться под лестницей или в небольших щелях.

Купянск на карте DeepState по состоянию на 18 января Фото: Скриншот

Освобождение Купянска лишает РФ "карты" на переговорах

По словам командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, ложные заявления Кремля о контроле над Купянском является попыткой оправдать большие потери личного состава, подавить усталость от войны и затянуть мирные переговоры, убеждая другие страны в успехах ВС РФ.

"Сколько Путин потратил на войну? Сколько собственных солдат он убил? Эти потери можно оправдать только ложью. Купянск — это один из элементов его пропаганды", — пояснил Федоренко.

Журналисты отметили, что готовность России жертвовать большими человеческими ресурсами и оборудованием для захвата Купянска свидетельствует о том, что Владимир Путин имеет цели далеко за пределами Донбасса. Также Москва могла рассчитывать использовать город как разменную монету, чтобы заставить украинскую сторону обменять его на другие территории.

"Мы понимаем, что нам нужно создать надлежащие условия, чтобы предоставить нашему президенту больше рычагов влияния на переговорах, поскольку наша внешняя политика прежде всего базируется на нашем успехе на поле боя", — сказал полковник Максим Голубок.

Он добавил, что успехи в Купянске дают президенту Украины Владимиру Зеленскому "одну из таких карт".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СОУ освободили Купянск, 12 декабря 2025 года, записав видеообращение у стелы на въезде в город.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 16 января отмечалось, что "Купянск стал точкой невралгии" для Кремля.