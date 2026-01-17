"Купянск стал точкой невралгии": в ISW объяснили, для чего РФ врет о войне в Украине

Предоставляя ложную информацию о поле боя в Украине, в частности о ситуации в Купянске, Кремль ведет когнитивную войну. Таким образом Россия пытается убедить Запад в своей будущей победе и том, что Киев должен принять требования Москвы в мирных переговорах.

О тенденции военного командования ВС РФ публично предоставлять ложную информацию о войне в Украине говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 16 января. По словам аналитиков, эти заявления направлены на создание ложного нарратива о неизбежности победы россиян.

"Купянск стал особой точкой невралгии для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной доблести России, которые пытались распространять Путин и высокопоставленные российские военные командиры", — пояснили в ISW.

Война в Украине: командование РФ врет о Купянске

Аналитики напомнили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов 16 января инспектировал Западную группировку войск России. Командующий группировки, генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил ему, что российские войска на Купянском направлении якобы захватили Кучеровку, Подолы и Куриловку в декабре 2025 года, а на вопрос, зачищают ли российские войска Купянск, заявил о контроле над всеми районами города.

Відео дня

До того, 15 января, генерал армии Генерального штаба России Валерий Герасимов заявлял о взятии под контроль Купянска и неизбежном захвате Купянска-Узлового.

Однако аналитики отметили, что украинские военные освободили большую часть Купянска и территории вокруг него. Между тем российские военные блогеры, включая ультранационалистические и связанные с Кремлем, решительно опровергали заявления российского командования по этому городу.

"ISW продолжает считать, что российское военное командование придерживается своих ложных заявлений о захвате Купянска, несмотря на многочисленные визуальные доказательства и сообщения Украины и России об обратном", — говорится в отчете.

Купянск по состоянию на 16 января на карте ISW Фото: ISW

Бои в Купянске

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 22 декабря сообщил, что украинские войска зачищают Купянск, а подразделения оккупантов в городе оказались в окружении.

Основатель 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Всеволод Кожемяко в опубликованном 28 декабря интервью рассказывал, что российские военные проникают в Купянск по газовой трубе и через реку Оскол. Те, кому удается проникнуть на подконтрольную Украине территорию, либо сдаются в плен, либо инфильтрируются.

12 января военные 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия" установили флаг над горсоветом Купянска и сообщили, что завершают зачистку города.