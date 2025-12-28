"Могут сидеть неделю": военный рассказал, как российские военные проникают в Купянск (видео)

80% российских военных пытаются проникнуть в Купянск Харьковской области по газовой трубе, еще 20% – по речке Оскол.

ВС РФ используют два пути для того, чтобы проникнуть в город: или они переправляются на лодках и плотах выше, в районе Двуречной и потом идут пешком через Кондрашовку, или они в районе Голубивки переправляются через трубу, рассказал в интервью "Украинской правде" Всеволод Кожемяко, основатель 13-ой бригады оперативного назначения "Хартия", которая отвечала за реализацию контратаки под Купянском.

По его словам, есть две трубы довольно большого диаметра, которые раздваиваются под водой. Две идут сверху, две – внизу. И именно нижние противник использует.

"В трубе может находиться до 60 людей одновременно, и они там могут сидеть до недели. Они ждут и потом по определенных вырезанных окнах определенными группами выходят и продвигаются в Купянск", – объяснил военный.

Россияне также научились обходить препятствия, которые возникают в трубе после того, как там поработает украинский НРК на оптоволокне, взорвав определенный участок.

"Они отсекают эту часть, вырезают в землю, в сторону, выход, обкапывают эту часть, которая завалена, и врезаются. И они снова этим пользуются", – продолжил гость эфира. Поэтому, утверждает он, единственный способ не допустить военных РФ в Купянск – внимательно контролировать трубу.

Поскольку в трубе все еще местами остается газолин, особенно там, где высокие перепады, оккупанты проделывают вентиляционные отверстия, чтобы внутрь попадал свежий воздух. Однако, констатирует Кожемяко, наличие газолина все же влияет на здоровье противника. Есть такие, кто, выйдя из трубы, не хочет дальше продолжать воевать. После того, как они проникают на территорию Украины, некоторые из них могут сдаваться в плен, а другие переодеваются, оставляя военную форму, и инфильтрируются.

"Какая-то там бабушка дала им одежду, они переоделись в гражданское. Те пошли в одну сторону, а один спросил, где украинские позиции. Она его привела, он сдался", – говорит основатель "Хартии".

Сейчас в Купянске продолжается зачистка города от российских подразделений, которые оказались отрезанными от наземной логистики и не могут закрепиться на позициях. Часть оккупантов сдается в плен, в том числе зафиксированы случаи сдачи иностранных наемников.

В то же время противник продолжает применять тактику инфильтрации — небольшие группы пытаются заходить в город с северного направления, пользуясь туманом.

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов заявил, что российские войска в Купянске Харьковской области находятся в окружении и постепенно сдают оружие.