"Можуть сидіти тиждень": військовий розповів, як російські військові проникають у Куп'янськ (відео)

80% російських військових намагаються проникнути в Куп'янськ Харківської області газовою трубою, ще 20% — річкою Оскіл.

ЗС РФ використовують два шляхи для того, щоб проникнути в місто: або вони переправляються на човнах і плотах вище, в районі Дворічної, і потім ідуть пішки через Кіндрашівку, або вони в районі Голубівки переправляються через трубу, розповів в інтерв'ю "Українській правді" Всеволод Кожем'яко, засновник 13-ої бригади оперативного призначення "Хартія", що відповідала за реалізацію контратаки під Куп'янськом.

За його словами, є дві труби досить великого діаметра, які роздвоюються під водою. Дві йдуть зверху, дві — внизу. І саме нижні противник використовує.

"У трубі може перебувати до 60 людей одночасно, і вони там можуть сидіти до тижня. Вони чекають і потім по певних вирізаних вікнах певними групами виходять і просуваються в Куп'янськ", — пояснив військовий.

Росіяни також навчилися обходити перешкоди, що виникають у трубі після того, як там попрацює український НРК на оптоволокні, підірвавши певну ділянку.

"Вони відсікають цю частину, вирізають у землю, убік, вихід, обкопують цю частину, яка завалена, і врізаються. І вони знову цим користуються", — продовжив гість ефіру. Тому, стверджує він, єдиний спосіб не допустити військових РФ до Куп'янська — уважно контролювати трубу.

Оскільки в трубі все ще місцями залишається газолін, особливо там, де високі перепади, окупанти проробляють вентиляційні отвори, щоб всередину потрапляло свіже повітря. Однак, констатує Кожем'яко, наявність газоліну все ж впливає на здоров'я противника. Є такі, хто, вийшовши з труби, не хоче далі продовжувати воювати. Після того, як вони проникають на територію України, деякі з них можуть здаватися в полон, а інші переодягаються, залишаючи військову форму, та інфільтруються.

"Якась там бабуся дала їм одяг, вони переодяглися в цивільне. Ті пішли в один бік, а один запитав, де українські позиції. Вона його привела, він здався", — каже засновник "Хартії".

Наразі в Куп'янську триває зачистка міста від російських підрозділів, які опинилися відрізаними від наземної логістики і не можуть закріпитися на позиціях. Частина окупантів здається в полон, зокрема зафіксовано випадки здачі іноземних найманців.

Водночас противник продовжує застосовувати тактику інфільтрації — невеликі групи намагаються заходити в місто з північного напрямку, користуючись туманом.

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що російські війська в Куп'янську Харківської області перебувають в оточенні і поступово здають зброю.