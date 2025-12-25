У Куп'янську йде зачистка: російські солдати відрізані від логістики і здаються в полон

У Куп'янську Харківської області триває зачистка міста від російських підрозділів, які опинилися відрізаними від наземної логістики і не можуть закріпитися на позиціях. Частина окупантів здається в полон, зокрема зафіксовано випадки здачі іноземних найманців.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону розповів, що в місті зараз перебуває близько 50 російських військовослужбовців. Спроба противника закріпитися в північних районах Куп'янська провалилася, а їхня оборона фактично зруйнована.

"У полон вони здаються, навіть були випадки здачі в полон іноземців, мається на увазі іноземних для росіян найманців. Оборона міста тими підрозділами РФ, що вторглися в нього і намагалися закріпитися в північних його районах, зазнала невдачі, звільнити їх не вдасться", — зазначив Трегубов.

Він підкреслив, що постачання російських підрозділів можливе тільки повітрям, що не дає їм змоги довго утримувати позиції.

Трегубов також зазначив повідомлення деяких російських "воєнкорів", які почали визнавати повну втрату Збройними силами РФ Куп'янська, а також сіл на північ від міста.

При цьому російські блогери відзначають лише окремі осередки опору своїх військ у місті, проте визнають їхнє критичне становище. Основну провину вони покладають на взяття населених пунктів "авансом", що призвело до великих втрат, які виснажили потенційні резерви.

Ситуацію в місті також прокоментував начальник безпілотних систем 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ Богдан Тищенко. За його словами, Куп'янськ залишається під контролем Сил оборони України, а заяви РФ про нібито повне захоплення міста не відповідають дійсності.

Водночас противник продовжує застосовувати тактику інфільтрації — невеликі групи намагаються заходити в місто з північного напрямку, користуючись туманом.

"Ворог намагається зробити картинку, що він робить по всій лінії фронту, коли під туманом заводить одного-двох своїх військовослужбовців із прапором, намагається його вивісити і зняти це так, нібито місто чи населений пункт під їхнім контролем. Вони кілька разів намагалися це робити в Куп'янську, доходити до стели, але їм це не вдавалося, ворог був завчасно виявлений і знищений", — повідомив Тищенко.

За його словами, окремі російські військові в місті присутні, проте накопичуватися їм не вдається. А ті, хто зумів просочитися в Куп'янськ, позбавлені можливості відходу і фактично заблоковані.

Зазначимо, що згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, ситуація в Куп'янську почала змінюватися на користь Сил оборони 12 грудня. Було зафіксовано звільнення північних і північно-західних районів міста, а також прилеглих населених пунктів.

Раніше Віктор Трегубов заявив, що російські війська в Куп'янську Харківської області перебувають в оточенні і поступово здають зброю.