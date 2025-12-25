В Купянске идет зачистка: российские солдаты отрезаны от логистики и сдаются в плен

В Купянске Харьковской области продолжается зачистка города от российских подразделений, которые оказались отрезанными от наземной логистики и не могут закрепиться на позициях. Часть оккупантов сдается в плен, в том числе зафиксированы случаи сдачи иностранных наемников.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона рассказал, что в городе сейчас находится около 50 российских военнослужащих. Попытка противника закрепиться в северных районах Купянска провалилась, а их оборона фактически разрушена.

"В плен они сдаются, даже были случаи сдачи в плен иностранцев, имеется в виду иностранных для россиян наемников. Оборона города теми подразделениями РФ, которые вторглись в него и пытались закрепиться в северных его районах, потерпела неудачу, освободить их не удастся", — отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что снабжение российских подразделений возможно только по воздуху, что не позволяет им долго удерживать позиции.

Відео дня

Трегубов также отметил сообщения некоторых российских "военкоров", которые начали признавать полную потерю Вооруженными силами РФ Купянска, а также сел на север от города.

При этом российские блогеры отмечают лишь отдельные очаги сопротивления своих войск в городе, однако признают их критическое положение. Основную вину они возлагают на взятие населенных пунктов "авансом", что привело к большим потерям, истощившим потенциальные резервы.

Ситуацию в городе также прокомментировал начальник беспилотных систем 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ Богдан Тищенко. По его словам, Купянск остается под контролем Сил обороны Украины, а заявления РФ о якобы полном захвате города не соответствуют действительности.

В то же время противник продолжает применять тактику инфильтрации — небольшие группы пытаются заходить в город с северного направления, пользуясь туманом.

"Враг пытается сделать картинку, что он делает по всей линии фронта, когда под туманом заводит одного-двух своих военнослужащих с флагом, пытается его вывесить и заснять это так, якобы город или населенный пункт под их контролем. Они несколько раз пытались это делать в Купянске, доходить до стелы, но им это не удавалось, враг был заблаговременно обнаружен и уничтожен", — сообщил Тищенко.

По его словам, отдельные российские военные в городе присутствуют, однако накапливаться им не удается. А те, кто сумел просочиться в Купянск, лишены возможности отхода и фактически заблокированы.

Отметим, что согласно картографическим данным ресурса DeepState, ситуация в Купянске начала меняться в пользу Сил обороны 12 декабря. Было зафиксировано освобождение северных и северо-западных районов города, а также прилегающих населенных пунктов.

Ранее Виктор Трегубов заявил, что российские войска в Купянске Харьковской области находятся в окружении и постепенно сдают оружие.