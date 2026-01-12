Зачистка Купянска: Нацгвардия установила флаг над горсоветом (видео)

Украинские военные 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия" установили контроль над зданием городского совета Купянска. Сейчас бойцы завершают зачистку города.

Купянск был деблокирован во время успешной операции украинских военных. Перед этим начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал диктатору Владимиру Путину о полной оккупации города. Видео установки флага показала "Хартия" в своем Telegram.

Флаг установили военные разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады "Хартия"

Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковник Игорь Оболенский отметил, что операция по деблокированию Купянска доказывает, что планирование, обученность командиров и штабов, а также качественная подготовка подразделений позволяют останавливать и уничтожать врага.

В видео военные отметили, что "Купянск был и будет украинским городом".

17 декабря 2025-го года Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины взяли под контроль почти 90% Купянска.

После этого Владимир Зеленский заявлял, что в Купянске осталось около 100 российских военных, "но это временно".

А 19 декабря Владимир Путин отреагировал на новости о деоккупации Купянска, назвав Зеленского "талантливым артистом" и в очередной раз заявил о захвате города.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 10 января сообщил, что в Купянске продолжается зачистка от россиян. Сейчас там фиксировали не более нескольких десятков военных ВС РФ, а операция по зачистке города находится "на завершающем этапе". Зато россияне активно давят на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области.

При этом сообщалось, что 80% российских военных пытаются проникнуть в Купянск Харьковской области по газовой трубе, еще 20% — по реке Оскол.