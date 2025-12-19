Путин назвал Зеленского "талантливым артистом" и в очередной раз заявил о захвате Купянска (видео)

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее появление Владимира Зеленского в Купянске, после чего назвал президента Украины "талантливым артистом". Параллельно он озвучил заявления о якобы захвате города и окружении значительного количества украинских военных на этом направлении.

Как передает российский телеграм-канал "Смотри", во время разговора с журналистами Путин вспомнил видео с Владимиром Зеленским, которое недавно появилось из Купянска, и именно в этом контексте охарактеризовал президента Украины как "талантливого артиста". Он отдельно подчеркнул, что делает такую оценку без иронии, ссылаясь на актерский опыт Зеленского до начала его политической карьеры.

"Стелла находится в километре от самого Купянска. Чего стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем", — прокомментировал президент видео Зеленского.

В то же время глава Кремля перешел к комментариям относительно военной ситуации в Харьковской области. По его словам, российские войска якобы взяли Купянск под свой контроль, а вблизи города украинские подразделения, как он утверждает, оказались в оперативном окружении.

Путин заявил, что в районе Купянска якобы находятся около 15 батальонов Вооруженных сил Украины общей численностью около 3,5 тысячи человек. По его утверждению, эти подразделения не получили приказа на отступление или сложение оружия и находятся в плотном кольце российских сил, что, по словам президента РФ, фактически лишает их возможности вырваться из окружения.

Также чиновник озвучил планы дальнейших действий российской армии, заявив, что после завершения боевых операций на этом участке фронта подразделения РФ, по его словам, должны продолжить движение в западном направлении.

Зеленский приехал в Купянск: что об этом известно

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск, где записал видео обращение у въездной стелы, поздравил военных с Днем Сухопутных войск и поблагодарил подразделения за успешные действия на фронте и вклад в укрепление позиций Украины.

Накануне видео обращения Путин заявил о якобы уличных боях в Константиновке, доложил об оккупации Купянска и блокировании 15 украинских батальонов. Он также утверждал, что в Купянске и Покровске созданы условия для сдачи украинских военных в плен.

Также Фокус писал, что 17 декабря власти РФ во второй раз отчитались о "полной" оккупации Купянска, заявив о расширении "полосы безопасности" и снижении угрозы обстрелов так называемого "ЛНР"