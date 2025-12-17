В РФ заявили о захвате Купянска и продвижении на Донбассе: что происходит на самом деле (карты)
Власти РФ во второй раз отчитались о "полной" оккупации Купянска на Харьковщине, заявив о расширении "полосы безопасности" и снижении угрозы обстрелов так называемой "ЛНР". Одновременно российские военные сообщили о якобы самом поразительном для ВСУ освобождении Димитрова и Покровска на Донбассе за последнее время.
Как сообщает Министерство обороны РФ, президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва предпочитает дипломатию, но в случае отказа Запада от переговоров готова "освободить исторические земли" военным путем.
Кроме этого, во время встречи с лидером Кремля, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что темпы продвижения группировок "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, разрушение обороны Вооруженных сил Украины неизбежно, и этот факт начинают осознавать даже западные кураторы Киева.
Белоусов добавил, что освобождение Купянска позволит расширить "полосу безопасности" в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов северных районов "ЛНР". Он также сообщил, что украинские подразделения в Димитрове якобы надежно заблокированы. Главной задачей на следующий год министр назвал сохранение и дальнейшее наращивание темпов наступления российских войск.
Какова ситуация на Купянском и Покровском направлениях: данные DeepState и Генштаба
По данным аналитиков DeepState, по состоянию на 16 декабря враг оккупировал Серебрянку и осуществил продвижение в районах вокруг Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, Северска и Переездного. Стоит заметить, что эти населенные пункты находятся на северо-восточном направлении Харьковской области и частично в Донецкой области. Кроме этого, с карты на сайте DeepState заметно, что Купянск сейчас находится под статусом "неопределенно", однако большинство населенных пунктов поблизости находятся под контролем ВСУ.
Согласно отчету Генштаба по состоянию на утро 17 декабря, на Купянском направлении за минувшие сутки произошло 24 атаки противника. Украинские защитники отбили штурмовые действия врага в районах Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки и Новой Кругляковки.
Зато на Покровском направлении украинские войска остановили 82 атаки противника в районах Котлиного, Удачного, Покровска и в направлении Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришино, Звирово, Сергеевки, Новопавловки, Филиала, Нового Шахтового, Дорожного, Сухецкого, Свободного и Ивановки.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск Харьковской области. Он снял видео на фоне стелы у въезда в город, поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ. Накануне Путин заявлял об "освобождении" Купянска и Покровска и звал туда журналистов.
Кроме этого, 12 декабря стало известно, что пропагандист Владимир Соловьев приехал в Покровск и заявил о полной оккупации города.