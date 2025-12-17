В РФ заявили о захвате Купянска и продвижении на Донбассе: что происходит на самом деле (карты)

Власти РФ во второй раз отчитались о "полной" оккупации Купянска на Харьковщине, заявив о расширении "полосы безопасности" и снижении угрозы обстрелов так называемой "ЛНР". Одновременно российские военные сообщили о якобы самом поразительном для ВСУ освобождении Димитрова и Покровска на Донбассе за последнее время.

Как сообщает Министерство обороны РФ, президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва предпочитает дипломатию, но в случае отказа Запада от переговоров готова "освободить исторические земли" военным путем.

Кроме этого, во время встречи с лидером Кремля, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что темпы продвижения группировок "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, разрушение обороны Вооруженных сил Украины неизбежно, и этот факт начинают осознавать даже западные кураторы Киева.

Белоусов добавил, что освобождение Купянска позволит расширить "полосу безопасности" в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов северных районов "ЛНР". Он также сообщил, что украинские подразделения в Димитрове якобы надежно заблокированы. Главной задачей на следующий год министр назвал сохранение и дальнейшее наращивание темпов наступления российских войск.

Какова ситуация на Купянском и Покровском направлениях: данные DeepState и Генштаба

По данным аналитиков DeepState, по состоянию на 16 декабря враг оккупировал Серебрянку и осуществил продвижение в районах вокруг Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, Северска и Переездного. Стоит заметить, что эти населенные пункты находятся на северо-восточном направлении Харьковской области и частично в Донецкой области. Кроме этого, с карты на сайте DeepState заметно, что Купянск сейчас находится под статусом "неопределенно", однако большинство населенных пунктов поблизости находятся под контролем ВСУ.

Продвижение врага на Купянском направлении — карта Фото: DeepStateMAP

Согласно отчету Генштаба по состоянию на утро 17 декабря, на Купянском направлении за минувшие сутки произошло 24 атаки противника. Украинские защитники отбили штурмовые действия врага в районах Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки и Новой Кругляковки.

Продвижение врага на Купянском направлении — карта Фото: Генштаб ВСУ

Зато на Покровском направлении украинские войска остановили 82 атаки противника в районах Котлиного, Удачного, Покровска и в направлении Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришино, Звирово, Сергеевки, Новопавловки, Филиала, Нового Шахтового, Дорожного, Сухецкого, Свободного и Ивановки.

Продвижение врага на Покровском направлении — карта Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск Харьковской области. Он снял видео на фоне стелы у въезда в город, поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ. Накануне Путин заявлял об "освобождении" Купянска и Покровска и звал туда журналистов.

Кроме этого, 12 декабря стало известно, что пропагандист Владимир Соловьев приехал в Покровск и заявил о полной оккупации города.