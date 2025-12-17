У РФ заявили про захоплення Куп'янська і просування на Донбасі: що відбувається насправді (карти)

Влада РФ вдруге відзвітувала про "повну" окупацію Куп’янська на Харківщині, заявивши про розширення "смуги безпеки" та зниження загрози обстрілів так званого "ЛНР". Одночасно російські військові повідомили про нібито найбільше поразкове для ЗСУ звільнення Димитрова та Покровська на Донбасі за останній час.

Як повідомляє Міністерство оборони РФ, президент Володимир Путін підкреслив, що Москва надає перевагу дипломатії, але у разі відмови Заходу від переговорів готова "звільнити історичні землі" військовим шляхом.

Окрім цього, під час зустрічі з лідером Кремля, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що темпи просування угруповань "Схід", "Центр" і "Захід" зросли у 1,5–2 рази порівняно з минулим роком. За його словами, руйнування оборони Збройних сил України є неминучим, і цей факт починають усвідомлювати навіть західні куратори Києва.

Бєлоусов додав, що звільнення Куп’янська дозволить розширити "смугу безпеки" в Харківській області та знизити загрозу обстрілів північних районів "ЛНР". Він також повідомив, що українські підрозділи в Димитрові нібито надійно заблоковані. Головним завданням на наступний рік міністр назвав збереження та подальше нарощування темпів наступу російських військ.

Яка ситуація на Куп’янському та Покровському напрямках: дані DeepState та Генштабу

За даними аналітиків DeepState, станом на 16 грудня ворог окупував Серебрянку та здійснив просування в районах навколо Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазено, Сіверська та Переїзного. Варто зауважити, що ці населені пункти знаходяться на північно-східному напрямку Харківської області та частково на Донеччині. Окрім цього, із мапи на сайті DeepState помітно, що Куп’янськ наразі перебуває під статусом "невизначено", однак більшість населених пунктів поблизу перебувають під контролем ЗСУ.

Просування ворога на Куп'янському напрямку - карта Фото: DeepStateMAP

Згідно зі звітом Генштабу станом на ранок 17 грудня, на Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося 24 атаки противника. Українські захисники відбили штурмові дії ворога в районах Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки та Нової Кругляківки.

Просування ворога на Куп'янському напрямку - карта Фото: Генштаб ЗСУ

Натомість на Покровському напрямку українські війська зупинили 82 атаки противника в районах Котлиного, Удачного, Покровська та в напрямку Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного та Іванівки.

Просування ворога на Покровському напрямку - карта Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська Харківської області. Він зняв відео на тлі стели біля в'їзду в місто, привітав військових із Днем Сухопутних військ ЗСУ. Напередодні Путін заявляв про "звільнення" Куп'янська і Покровська і кликав туди журналістів.

Окрім цього, 12 грудня стало відомо, що пропагандист Володимир Соловйов приїхав у Покровськ і заявив про повну окупацію міста.