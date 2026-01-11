Россияне пытаются прорвать оборону возле Купянска: Трегубов рассказал, что происходит

Российские военные активно давят на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, пытаясь выбить оттуда Силы обороны.

Однако подобные действия не приносят ВС РФ успехов на поле боя. О ситуации возле Купянска рассказал 10 января начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы — Украина".

В то же время сама река Оскол в окрестностях Купянска значительной не играет значительной роли, поскольку там сосредоточились Силы обороны.

"Если брать Оскол, то следует заметить, что как раз в окрестностях самого Купянска река никакой роли не играет, потому что просто на обоих берегах Оскола, в окрестностях самого города украинцы", — пояснил Трегубов.

Река играет роль к северу от Купянска, куда российские военные сейчас активно перебрасывают свои силы. ВС РФ пытаются перебраться через Оскол там и иногда достигают определенных успехов. В этом им способствует лед, рассказал чиновник.

"Они пытаются через нее переправляться, когда сейчас есть лед. И, к сожалению, это иногда удается", — отметил Трегубов.

В то же время в самом Купянске продолжается зачистка от россиян. По информации чиновника, сейчас там зафиксировано не более нескольких десятков военных ВС РФ, а операция по зачистке города находится "на завершающем этапе".

"Их количество уменьшается примерно на 4-5 человек в сутки", — сообщил чиновник.

Стоит отметить, что 9 января украинский военный с позывным "Алекс" рассказывал в своем Telegram-канале, что действия Сил обороны на севере Купянска "фактически отбросили противника на 2 года назад" в контексте битвы за город. По его данным, украинские военные отбросили основные силы ВС РФ к рубежам Синьковки.

Напомним, 5 января пресс-служба Сил специальных операций рассказала, как военные взяли в плен россиянина, который координировал удары РФ по Купянску.

Также ранее основатель 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Всеволод Кожемяко в интервью "Украинской правде" рассказывал, как российские военные проникают в Купянск.