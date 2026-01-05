"Крыса в городе": ССО взяли в плен россиянина, который координировал удары по Купянску (видео)

Силы специальных операций ВСУ задержали россиянина в Купянске, который скрывался в городе и координировал обстрелы по украинским войскам. Отмечается, что операция требовала длительной работы и точного выявления противника среди плотной городской застройки.

Как сообщает пресс-служба Сил специальных операций в соцсетях, видео обнародовал 8-й полк спецназначения. По данным военных, благодаря радиоперехватам удалось установить местонахождение "крысы" — противника, который постоянно менял позиции, скрывался и контролировал удары по украинским защитникам.

Поиск и выявление корректировщика оказались сложными из-за плотной городской застройки и множества укрытий, но благодаря профессионализму и настойчивости украинских спецназовцев врага удалось идентифицировать и взять в плен.

"Радиоперехваты четко указывали на наличие "крысы" в одном из районов Купянска. Она постоянно меняла свою локацию и скрывалась. Из-за плотной городской застройки, большого количества укрытий и потенциальных огневых позиций: выявление врага было длительной и кропотливой работой. Результат — корректировщик был обнаружен и взят в плен. Очередное успешно выполненное задание", — говорится в публикации.

Відео дня

За оборону города и успешное выполнение боевых задач военных наградили наградами. В частности, оператор ССО "Борисфен" получил орден "За мужество" I степени из рук Президента Украины.

Кроме того, по данным "Украинской правды", эти события произошли в середине декабря прошлого года.

Напомним, что 12 декабря 2025 года стало известно, что силы специальных операций ВСУ атаковали судна "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа" в Каспийском море.

Кроме того, в прошлом году в ночь на 28 ноября ССО ВСУ нанесли удары по району хранения и пуска ударных БпЛА вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.