"Щур у місті": ССО взяли в полон росіянина, який координував удари по Куп'янську (відео)

Сили спеціальних операцій ЗСУ затримали росіянина у Куп’янську, який переховувався в місті та координував обстріли по українських військах. Зазначається, що операція вимагала тривалої роботи та точного виявлення противника серед щільної міської забудови.

Як повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій у соцмережах, відео оприлюднив 8-й полк спецпризначення. За даними військових, завдяки радіоперехопленням вдалося встановити місцезнаходження "щура" – противника, який постійно змінював позиції, переховувався та контролював удари по українських захисниках.

Пошук та виявлення коригувальника виявилися складними через щільну міську забудову та безліч укриттів, але завдяки професійності та наполегливості українських спецпризначенців ворога вдалося ідентифікувати та взяти в полон.

"Радіоперехоплення чітко вказували на наявність "щура" в одному з районів Куп’янська. Він постійно змінював свою локацію та переховувся. Через щільну міську забудову, велику кількість укриттів та потенційних вогневих позицій: виявлення ворога було тривалою і кропіткою роботою. Результат – коригувальник був виявлений і взятий полон. Чергове успішно виконане завдання", — йдеться в публікації.

Відео дня

За оборону міста та успішне виконання бойових завдань військових нагородили відзнаками. Зокрема, оператор ССО "Борисфен" отримав орден "За мужність" І ступеня з рук Президента України.

Крім того, за даними "Української правди", ці події відбулися у середині грудня минулого року.

Нагадаємо, що 12 грудня 2025 року стало відомо, що сили спеціальних операцій ЗСУ атакували судна "Композитор Рахманінов" і "Аскар-Сариджа" у Каспійському морі.

Крім того, торік у ніч на 28 листопада ССО ЗСУ завдали ударів по району зберігання і пуску ударних БпЛА поблизу мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.