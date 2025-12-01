ССО вдарили по пусковийому району "Шахедів" у Криму (відео)

У ніч на 28 листопада Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по району зберігання і пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Успішну операцію здійснили підрозділи deep strike ССО, відзвітували військові, опублікувавши відповідне відео в соцмережах.

Мис Чауда — одна з локацій на півдні окупованого півострова, звідки російські військові запускають ударні дрони різного типу як по критичній інфраструктурі, так і по житлових будинках і цивільних об'єктах.

У ССО підкреслили, що продовжують вживати заходів для підриву наступальних можливостей ЗС РФ.

25 листопада стало відомо, що ЗСУ вдарили по чотирьох цілях на території Російської Федерації, що займаються ремонтом літаків, виробництвом дронів і продажем нафти, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Під ударом опинився завод ім. Берієва, на якому вразили експериментальний літак А-60. Крім того, у цехах підприємства могли перебувати шість бомбардувальників Ту-95МС і літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50.

Відео дня

Пізніше в Генштабі підтвердили цю інформацію.

Кремль у свою чергу відповів черговими атаками по мирних жителях. Росія під час комбінованого удару 29 листопада запустила по Україні 36 ракет і майже 600 безпілотників. Основною метою була столиця та Київська область. Унаслідок ударів є загиблі та поранені.

1 грудня атаки зазнав центр Дніпра. Загинули четверо людей, понад 40 дістали поранення, з яких 10 постраждалих — у важкому стані.

Нагадаємо, Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати "Шахеди" на онлайн-управлінні для полювання на малі вогневі групи.

Він зазначає, що противник постійно модернізує ударні дрони, роблячи їх ще більш смертоносними.