Уже в Сумській області: "Флеш" показав, як ЗС РФ роблять "Шахеди" ще смертоноснішими
Під час атак на Сумську область російські окупанти почали застосовувати "Шахеди" з підвішеними на них протитанковими мінами.
Перед запуском ударних БпЛА по Україні росіяни вішають під їхні крила по два контейнери з протитанковими мінами, повідомив у себе в Telegram-каналі фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
За його словами, 27 жовтня вже зафіксовано кілька таких випадків.
"Якщо хто-небудь знайде такі міни, їх не можна чіпати і не можна під'їжджати до них машинами, підходити близько теж не можна, оскільки вони самоліквідуються через деякий час. Особливо попередьте дітей. Якщо будуть інші області, я напишу це", — ідеться в публікації.
Автор прикріпив знімок такої міни, а також показав осколки від неї і боєприпас, що не розірвався, у траві.
Тижнем раніше Флеш повідомив про те, що ЗС РФ посилили й інші дрони. Експерт зазначив, що дані про те, що російська "Блискавка" несе на собі FPV-дрони, вже не є новиною, адже про це розповідав і показував раніше. Однак він зафіксував випадок, де на "Блискавці" два FPV.
До подібних методів російська армія вдається, щоб посилити руйнівну силу безпілотників і збільшити кількість жертв серед мирного населення.
Також Бескрестнов повідомляв, що на фронті помітили нову російську систему для боротьби з українськими дронами, яка може перехоплювати відео з безпілотників ЗСУ.