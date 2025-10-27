Уже в Сумской области: "Флэш" показал, как ВС РФ делают "Шахеды" еще смертоноснее

Во время атак на Сумскую область российские оккупанты начали применять "Шахеды" с подвешенными на них противотанковыми минами.

Перед запуском ударных БпЛА по Украине россияне вешают под их крылья по два контейнера с противотанковыми минами, сообщил у себя в Telegram-канале специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, 27 октября уже зафиксированы несколько таких случаев.

"Если кто-нибудь найдет такие мины, их нельзя трогать и нельзя подъезжать к ним машинами, подходить близко тоже нельзя, поскольку они самоликвидируются спустя некоторое время. Особенно предупредите детей. Если будут другие области, я напишу это", – говорится в публикации.

Противотанковая мина ПТМ-3

Автор прикрепил снимок такой мины, а также показал осколки от нее и неразорвавшийся боеприпас в траве.







Неделей ранее Флэш сообщил о том, что ВС РФ усилили и другие дроны. Эксперт отметил, что данные о том, что российская "Молния" несет на себе FPV-дроны, уже не является новостью, ведь об этом рассказывал и показывал ранее. Однако он зафиксировал случай, где на "Молнии" два FPV.

К подобным методам российская армия прибегает, чтобы усилить разрушительную силу беспилотников и увеличить количество жертв среди мирного населения.

Также Бескрестнов сообщал, что на фронте заметили новую российскую систему для борьбы с украинскими дронами, которая может перехватывать видео с беспилотников ВСУ.