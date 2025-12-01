Удар по Дніпру: у лікарнях десятки поранених, є жертви (фото)

До 40 осіб зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару ЗС РФ по Дніпру вранці 1 грудня.

За інформацією поліції Дніпропетровської області, вже відомо про чотирьох загиблих. Ворог пошкодив станцію техобслуговування авто і підприємство, вікна в прилеглих багатоповерхівках і будівлях, автомобілі.

Як розповіла журналістам "Суспільне" співробітниця знищеної СТО, на роботі в момент атаки вона була разом із собакою. Одна з її колег загинула, друга — в лікарні.

Ще одна дніпрянка, яка мешкає в гуртожитку неподалік від місця прильоту, згадує, що під час атаки була вдома і почула гучний вибух.

"Після вибуху прийшла сюди, бо, можливо, потрібна допомога. Поки розгрібають завали, то чекаємо... Особливо нічого не бачила, "швидкі" приїхали, обгородили місце. Моїх знайомих тут немає. Пошкоджень у моєму будинку теж немає, захистили сусідні будівлі", — каже вона.

Мер Дніпра Борис Філатов, який приїхав на місце події, заявив, що це була чергова терористична атака російською балістичною ракетою по центру міста.

"Є підтверджена інформація про чотирьох загиблих. Зараз ми звіряємося з лікарнями щодо поранених. Попередньо, 26 осіб різного ступеня тяжкості. Комунальники вже прибирають наслідки".

Градоначальник попросив дніпрян під час повітряної тривоги скоротити свої пересування містом.

"Неважливо, що я стояв у заторі майже 40 хвилин. Але проїхати не могли також карети швидкої та авто ДСНС. Тож дуже прошу: прислухайтеся. Щоб уберегти себе і не заважати роботі поліції, надзвичайників, лікарів та інших служб", — наголосив він.

За словами головлікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергія Риженка, більшість поранених госпіталізовано.

"Десятки критичних і вкрай важкопоранених. Багато жінок. Звично бачити чоловіків, але жіночі тіла з відірваними руками і ногами, вибитими очима розповідають про страшні наслідки ракетного вибуху. Щонайменше десяток ран у кожному тілі. Багато хто не міг дихати. Перевели на апарати ШВЛ. Усі хірурги та анестезіологи Мечникова стоять в операційних, рятуючи життя простих дніпрян", — написав він у соцмережі.

Лікарі борються за життя поранених дніпрян Фото: facebook

Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за жертвами російської терористичної атаки.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Дніпру "шахедами" 23 листопада, влучивши в житловий будинок.

20 листопада ЗС РФ завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого щонайменше п'ятеро людей загинули.