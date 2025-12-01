Удар по Днепру: в больницах десятки раненых, есть жертвы (фото)
До 40 человек возросло количество пострадавших в результате ракетного удара ВС РФ по Днепру утром 1 декабря.
По информации полиции Днепропетровской области, уже известно о четырех погибших. Враг повредил станцию техобслуживания авто и предприятие, окна в близлежащих многоэтажках и постройках, автомобили.
Как рассказала журналистам "Суспільне" сотрудница уничтоженной СТО, на работе в момент атаки она была вместе с собакой. Одна из ее коллег погибла, вторая – в больнице.
Еще одна днепрянка, которая живет в общежитии недалеко от места прилета, вспоминает, что во время атаки была дома и услышала громкий взрыв.
"После взрыва пришла сюда, потому что, возможно, нужна помощь. Пока разгребают завалы, то ожидаем… Особенно ничего не видела, "скорые" приехали, огородили место. Моих знакомых здесь нет. Повреждений в моем доме тоже нет, защитили соседние здания", – говорит она.
Мэр Днепра Борис Филатов, который приехал на место происшествия, заявил, что это была очередная террористическая атака российской баллистической ракетой по центру города.
"Есть подтвержденная информация о четырех погибших. Сейчас мы сверяемся с больницами по поводу раненых. Предварительно, 26 человек разной степени тяжести. Коммунальщики уже убирают последствия".
Градоначальник попросил днепрян во время воздушной тревоги сократить свои передвижения по городу.
"Неважно, что я стоял в пробке почти 40 минут. Но проехать не могли также кареты скорой и авто ГСЧС. Так что очень прошу: прислушайтесь. Чтобы уберечь себя и не мешать работе полиции, чрезвычайников, врачей и других служб", – подчеркнул он.
По словам главврача Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергея Рыженко, большинство раненых госпитализированы.
"Десятки критических и крайне тяжелораненых. Много женщин. Привычно видеть мужчин, но женские тела с оторванными руками и ногами, выбитыми глазами рассказывают о страшных последствиях ракетного взрыва. По меньшей мере десяток ран в каждом теле. Многие не могли дышать. Перевели на аппараты ИВЛ. Все хирурги и анестезиологи Мечникова стоят в операционных, спасая жизни простых днепрян", — написал он в соцсети.
Завтра в Днепре объявлен день траура по жертвам российской террористической атаки.
Напомним, россияне ударили по Днепру "шахедами" 23 ноября, попав в жилой дом.
20 ноября ВС РФ нанесли удар по Запорожью, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли.