Удар по Днепру: в больницах десятки раненых, есть жертвы (фото)

До 40 человек возросло количество пострадавших в результате ракетного удара ВС РФ по Днепру утром 1 декабря.

По информации полиции Днепропетровской области, уже известно о четырех погибших. Враг повредил станцию техобслуживания авто и предприятие, окна в близлежащих многоэтажках и постройках, автомобили.

Как рассказала журналистам "Суспільне" сотрудница уничтоженной СТО, на работе в момент атаки она была вместе с собакой. Одна из ее коллег погибла, вторая – в больнице.

Еще одна днепрянка, которая живет в общежитии недалеко от места прилета, вспоминает, что во время атаки была дома и услышала громкий взрыв.

"После взрыва пришла сюда, потому что, возможно, нужна помощь. Пока разгребают завалы, то ожидаем… Особенно ничего не видела, "скорые" приехали, огородили место. Моих знакомых здесь нет. Повреждений в моем доме тоже нет, защитили соседние здания", – говорит она.

Відео дня

Мэр Днепра Борис Филатов, который приехал на место происшествия, заявил, что это была очередная террористическая атака российской баллистической ракетой по центру города.

"Есть подтвержденная информация о четырех погибших. Сейчас мы сверяемся с больницами по поводу раненых. Предварительно, 26 человек разной степени тяжести. Коммунальщики уже убирают последствия".

Градоначальник попросил днепрян во время воздушной тревоги сократить свои передвижения по городу.

"Неважно, что я стоял в пробке почти 40 минут. Но проехать не могли также кареты скорой и авто ГСЧС. Так что очень прошу: прислушайтесь. Чтобы уберечь себя и не мешать работе полиции, чрезвычайников, врачей и других служб", – подчеркнул он.

По словам главврача Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергея Рыженко, большинство раненых госпитализированы.

"Десятки критических и крайне тяжелораненых. Много женщин. Привычно видеть мужчин, но женские тела с оторванными руками и ногами, выбитыми глазами рассказывают о страшных последствиях ракетного взрыва. По меньшей мере десяток ран в каждом теле. Многие не могли дышать. Перевели на аппараты ИВЛ. Все хирурги и анестезиологи Мечникова стоят в операционных, спасая жизни простых днепрян", — написал он в соцсети.

Врачи борются за жизнь раненых днепрян Фото: facebook

Завтра в Днепре объявлен день траура по жертвам российской террористической атаки.

Напомним, россияне ударили по Днепру "шахедами" 23 ноября, попав в жилой дом.

20 ноября ВС РФ нанесли удар по Запорожью, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли.