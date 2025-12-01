ССО "минуснули" пусковой район "Шахедов" в Крыму (видео)

В ночь на 28 ноября Силы специальных операций ВСУ нанесли удары по району хранения и пуска ударных БпЛА типа Shahed вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Успешную операцию осуществили подразделения deep strike ССО, отчитались военные, опубликовав соответствующее видео в соцсетях.

Мыс Чауда – одна из локаций на юге оккупированного полуострова, откуда российские военные запускают ударные дроны разного типа как по критической инфраструктуре, так и по жилым домам и гражданским объектам.

В ССО подчеркнули, что продолжают предпринимать действия для подрыва наступательных возможностей ВС РФ.

25 ноября стало известно, что ВСУ ударили по четырех целях на территории Российской Федерации, занимающихся ремонтом самолетов, производством дронов и продажей нефти, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Под ударом оказался завод им. Бериева, на котором поразили экспериментальный самолет А-60. Кроме того, в цехах предприятия могли находиться шесть бомбардировщиков Ту-95МС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

Позже в Генштабе подтвердили эту информацию.

Кремль в свою очередь ответил очередными атаками по мирным жителям. Россия во время комбинированного удара 29 ноября запустила по Украине 36 ракет и почти 600 беспилотников. Основной целью была столица и Киевская область. В результате ударов есть погибшие и раненые.

1 декабря атаке подвергся центр Днепра. Погибли четыре человека, более 40 получили ранения, из которых 10 пострадавших – в тяжелом состоянии.

Напомним, Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали использовать "Шахеды" на онлайн-управлении для охоты на малые огневые группы.

Он отмечает, что противник постоянно модернизирует ударные дроны, делая их еще более смертоносными.