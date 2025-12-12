Спецоперація у Каспійському морі: ССО уразили судна РФ, які возять зброю з Ірану (фото)

Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували судна "Композитор Рахманінов" і "Аскар-Сариджа" у Каспійському морі. Детальну інформацію про маршрут і вантаж їм надали учасники повстанського руху «Черная Искра».

"Підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом "Черная Искра" провели спеціальну операцію в результаті якої уразили два судна РФ поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі, які перевозили озброєння та військову техніку", — заявили 12 грудня у ССО.

Повстанці надали ЗСУ детальні дані щодо маршруту та вантажу суден "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа". У війську наголосили, що Росія використовує їх у військових цілях, зокрема для постачання військових вантажів між Іраном та РФ. Ці судна перебувають під санкціями США.

Фото уражених суден Фото: Сили спецоперацій ЗСУ

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", — наголосили у ССО.

Пресслужба руху "Черная Искра" також підтвердила роботу у Каспійському морі.

"Унікальний результат — відразу два російських судна, які режим використовує для постачань військових вантажів, отримали пошкодження в Каспійському морі. Поблизу узбережжя Республіки Калмикія були атаковані судна — "Аскар-Сариджа" і "Композитор Рахманінов" зі зброєю і технікою", — зазначила вона.

Повстанці заявили про "дуже серйозні" наслідки атаки.

Нагадаємо, 11 грудня у ЗМІ повідомляли, що центр спецоперацій "Альфа" СБУ уразив нафтовидобувну платформу імені Філановського у Каспійському морі, яка належить російській компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Атака БПЛА зупинила видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин.

Раніше, 1 грудня, повідомлялося про ураження суднобудівного заводу "Дагдизель" у Каспійську. Для того, щоб дістатись цілі, БПЛА подолали 600 кілометрів над територією РФ та пролетіли над міською забудовою.