Перший випадок ураження: "Альфа" атакувала нафтовидобувну платформу РФ у Каспії, — ЗМІ

Центр спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України запустив БПЛА по нафтовидобувній платформі імені Філановського. Вона належить російській компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть».

Відбувся перший випадок ураження інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі, українськими силами. Про це 11 грудня проінформували у "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в спецслужбі.

СБУ зафіксувала щонайменше чотири влучання по російській нафтовидобувній платформі. Атака дронів зупинила видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин.

"Родовище ім. Філановського – одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум", — пояснив неназваний співрозмовник.

Джерело підкреслило, що усі ворожі підприємства, які "працюють на війну", — це законні цілі. Російське командування не повідомляло про ураження об'єкта у Каспійському морі, а у Міноборони РФ похизувались 287 нібито збитими БПЛА над 12 регіонами.

Нагадаємо, вночі на 11 грудня Росія опинилась під масованою атакою безпілотників. У соцмережах повідомили про щонайменше 6 вибухів у Великому Новгороді, які спричинили пожежу. Попередньо, під ударом був хімічний завод ПАТ "Акрон".

У Москві та Московській області закрили небо на понад 5 годин через наліт дронів. Атака почалася ще приблизно о 00:30 ночі, росіяни скаржилися на вибухи в Одинцовському та Раменському округах.