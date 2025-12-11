Первый случай поражения: "Альфа" атаковала нефтедобывающую платформу РФ в Каспии, — СМИ

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины запустил БПЛА по нефтедобывающей платформе имени Филановского. Она принадлежит российской компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Произошел первый случай поражения инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море, украинскими силами. Об этом 11 декабря проинформировали в "Радио Свобода" со ссылкой на источник в спецслужбе.

СБУ зафиксировала по меньшей мере четыре попадания по российской нефтедобывающей платформе. Атака дронов остановила добычу нефти и газа из более чем 20 скважин.

"Месторождение им. Филановского — одно из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум", — пояснил неназванный собеседник.

Источник подчеркнул, что все вражеские предприятия, которые "работают на войну", — это законные цели. Российское командование не сообщало о поражении объекта в Каспийском море, а в Минобороны РФ похвастались 287 якобы сбитыми БПЛА над 12 регионами.

Напомним, ночью на 11 декабря Россия оказалась под массированной атакой беспилотников. В соцсетях сообщили о по меньшей мере 6 взрывах в Великом Новгороде, которые вызвали пожар. Предварительно, под ударом был химический завод ПАО "Акрон".

В Москве и Московской области закрыли небо более чем на 5 часов из-за налета дронов. Атака началась еще примерно в 00:30 ночи, россияне жаловались на взрывы в Одинцовском и Раменском округах.