Спецоперация в Каспийском море: ССО поразили суда РФ, которые возят оружие из Ирана (фото)

Силы специальных операций ВСУ атаковали суда "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа" в Каспийском море. Подробную информацию о маршруте и грузе им предоставили участники повстанческого движения "Черная Искра".

"Подразделение Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" провели специальную операцию в результате которой поразили два судна РФ вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море, которые перевозили вооружение и военную технику", — заявили 12 декабря в ССО.

Повстанцы предоставили ВСУ подробные данные о маршруте и грузе судов "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа". В армии отметили, что Россия использует их в военных целях, в частности для поставки военных грузов между Ираном и РФ. Эти суда находятся под санкциями США.

Фото пораженных судов Фото: Силы спецопераций ВСУ

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", — отметили в ССО.

Відео дня

Пресс-служба движения "Черная Искра" также подтвердила работу в Каспийском море.

"Уникальный результат — сразу два российских судна, которые режим использует для поставок военных грузов, получили повреждения в Каспийском море. Вблизи побережья Республики Калмыкия были атакованы суда — "Аскар-Сарыджа" и "Композитор Рахманинов" с оружием и техникой", — отметила она.

Повстанцы заявили об "очень серьезных" последствиях атаки.

Напомним, 11 декабря в СМИ сообщали, что центр спецопераций "Альфа" СБУ поразил нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море, которая принадлежит российской компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Атака БПЛА остановила добычу нефти и газа из более чем 20 скважин.

Ранее, 1 декабря, сообщалось о поражении судостроительного завода "Дагдизель" в Каспийске. Для того, чтобы добраться до цели, БПЛА преодолели 600 километров над территорией РФ и пролетели над городской застройкой.