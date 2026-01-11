Росіяни намагаються прорвати оборону біля Куп'янська: Трегубов розповів, що відбувається

Російські військові активно тиснуть на східному березі річки Оскіл у Харківській області, намагаючись вибити звідти Сили оборони.

Однак подібні дії не приносять ЗС РФ успіхів на полі бою. Про ситуацію біля Куп'янська розповів 10 січня начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телеканалу "Ми — Україна".

Водночас сама річка Оскіл в околицях Куп'янська значної не відіграє значної ролі, оскільки там зосередилися Сили оборони.

"Якщо брати Оскіл, то слід зауважити, що якраз в околицях самого Куп'янська річка жодну роль не грає, бо просто на обох берегах Оскола, в околицях самого міста українці", — пояснив Трегубов.

Річка відіграє роль на північ від Куп'янська, куди російські військові зараз активно перекидають свої сили. ЗС РФ намагаються перебратися через Оскіл там й іноді досягають певних успіхів. У цьому їм сприяє крига, розповів посадовець.

"Вони намагаються через неї переправлятися, коли зараз є крига. І, на жаль, це інколи вдається", — зазначив Трегубов.

Водночас у самому Куп'янську триває зачистка від росіян. За інформацією посадовця, наразі там зафіксовано не більше ніж кілька десятків військових ЗС РФ, а операція з зачистки міста перебуває "на завершальному етапі".

"Їхня кількість зменшується приблизно на 4-5 осіб на добу", — повідомив посадовець.

Варто зазначити, що 9 січня український військовий з позивним "Алекс" розповідав у своєму Telegram-каналі, що дії Сил оборони на півночі Куп'янська "фактично відкинули противника на 2 роки назад" у контексті битви за місто. За його даними, українські військові відкинули основні сили ЗС РФ до рубежів Синьківки.

