Зачистка Куп'янська: Нацгвардія встановила прапор над міськрадою (відео)

Українські військові 2-го корпусу Нацгвардії Україна "Хартія" встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська. Наразі бійці завершують зачистку міста.

Куп'янськ було деблоковано під час успішної операції українських військових. Перед цим начальник Генштаб ЗС РФ Валерій Герасимов доповідав диктатору Володимиру Путіну про повну окупацію міста. Відео встановлення прапора показала "Хартія" у своєму Telegram.

Прапор встановили військові розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади "Хартія"

Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковник Ігор Оболєнський наголосив, що операція з деблокування Куп'янська доводить, що планування, навченість командирів та штабів, а також якісна підготовка підрозділів дають змогу зупиняти та знищувати ворога.

У відео військові наголосили, що "Куп'янськ був і буде українським містом".

17 грудня 2025-го року Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України взяли під контроль майже 90% Куп'янська.

Після цього Володимир Зеленський заявляв, що у Куп'янську залишилось близько 100 російських військових, "але це тимчасово".

А 19 грудня Володимир Путін відреагував на новини про деокупацію Куп'янська, назвавши Зеленського "талановитим артистом" і вкотре заявив про захоплення міста.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов 10 січня повідомив, що у Куп'янську триває зачистка від росіян. Наразі там фіксували не більше ніж кілька десятків військових ЗС РФ, а операція з зачистки міста перебуває "на завершальному етапі". Натомість росіяни активно тиснуть на східному березі річки Оскіл у Харківській області.

При цьому повідомлялось, що 80% російських військових намагаються проникнути в Куп'янськ Харківської області газовою трубою, ще 20% — річкою Оскіл.