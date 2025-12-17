Сирський заявив про звільнення понад 90% Куп'янська, однак ситуація "складна"

Сили оборони України взяли під контроль майже 90% Куп'янська, хоча росіяни намагаються спростувати цю інформацію.

Це стало можливим завдяки активним пошуково-ударним діям українських захисників, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час участі в 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Генерал був присутній онлайн, а результати зустрічі написав у Facebook.

На Покровському напрямку підрозділи ЗСУ утримують оборону і перехоплюють ініціативу. Завдяки контрнаступу, їм вдалося повернути контроль над 16 квадратними кілометрами в північній частині міста і 56 квадратними кілометрами — в районах Гришине, Котлине і Удачне.

Незважаючи на те, що ЗСУ успішно відкинули ворога від Куп'янська, ситуація на фронті залишається складною, каже генерал. Зокрема, Росія наростила угруповання військ у 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції. Незважаючи на всі втрати, ЗС РФ не відмовляються від продовження наступу, констатує Сирський.

"Зовнішня підтримка сил оборони України має життєво важливе значення для стримування російського агресора та безпеки європейських країн. З огляду на це, закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розбудови спроможностей нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а також для дальнього вогневого ураження", — наголосив він.

Тим часом росіяни пропаганда зняла чергове "кіно" з метою спростувати свій провал у Куп'янську. У мережі з'явилося відео, де ЗС РФ нібито знову в місті.

Як пише Deep State, уважний користувач помітив, що кадри, які ворог видає за Пляжний провулок у Куп'янську, насправді зняті на південному заході околиці Таволжанки, що за 20 км від міста.

Автори також зазначили, що американські аналітики якимось чином "геолоціювали це Куп'янськом", що додатково викликає питання якості вивчення ними Telegram.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський записав відео в Куп'янську. Пізніше він пояснив, навіщо поїхав до міста.

Також повідомлялося, що Кремль намагається применшити значення контратаки Сил оборони України в Куп'янську, тоді як російські мілблогери визнають серйозність ситуації.