Сырский заявил об освобождении более 90% Купянска, однако ситуация "сложная"

Силы обороны Украины взяли под контроль почти 90% Купянска, хотя россияне пытаются опровергнуть эту информацию.

Это стало возможным благодаря активным поисково-ударным действиям украинских защитников, заявил лавнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время участия в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Генерал присутствовал онлайн, а результатах встречи написал в Facebook.

На Покровском направлении подразделения ВСУ удерживают оборону и перехватывают инициативу. Благодаря контрнаступлению, им удалось вернуть контроль над 16 квадратными километрами в северной части города и 56 квадратными километрами – в районах Гришино, Котлино и Удачное.

Несмотря на то, что ВСУ успешно отбросили врага от Купянска, ситуация на фронте остается сложной, говорит генерал. В частности, Россия нарастила группировку войск в 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции. Несмотря на все потери, ВС РФ не отказываются од продолжения наступления, констатирует Сырский.

"Внешняя поддержка сил обороны Украины имеет жизненно важное значение для сдерживания российского агрессора и безопасности европейских стран. Учитывая это, призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, прежде всего для развития возможностей нашей противовоздушной и противоракетной обороны, а также для дальнего огневого поражения", – подчеркнул он.

Тем временем россияне пропаганда сняла очередное "кино" с целью опровергнуть свой провал в Купянске. В сети появилось видео, где ВС РФ якобы снова в городе.

Как пишет Deep State, внимательный пользователь заметил, что кадры, которые враг выдает за Пляжный переулок в Купянске, на самом деле сняты на юго-западе окраины Таволжанки, которая находится в 20 км от города.

Авторы также отметили, что американские аналитики каким-то образом "геолоцировали это Купянском", что дополнительно вызывает вопросы качества изучения ими Telegram.

Напомним, недавно Владимир Зеленский записал видео в Купянске. Позже он объяснил, зачем поехал в город.

Также сообщалось, что Кремль пытается преуменьшить значение контратаки Сил обороны Украины в Купянске, тогда как российские милблогеры признают серьезность ситуации.