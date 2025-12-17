Кремль преуменьшает успехи Сил обороны в Купянске: ISW объяснил цель Москвы

Кремль пытается преуменьшить значение контратаки Сил обороны Украины в Купянске, тогда как российские милблогеры признают серьезность ситуации. Некоторые российские блогеры обвиняют государственные СМИ в сокрытии правды о боях на этом направлении.

О лжи российских властей о ситуации в Купянске Институт изучения войны (ISW) рассказал в отчете за 16 декабря. Со ссылкой на украинские военные источники аналитики пишут, что около 200 оккупантов остаются в городе, и логистическое обеспечение россиян ограничено благодаря успешным операциям Сил обороны.

В ISW отметили, что российские государственные СМИ недавно распространяли слова военных чиновников и пропагандистов России, которые преуменьшают значение украинской контратаки в Купянске и пытаются создать ложное представление о том, что ВС РФ неизбежно разрушают украинскую оборону. По словам аналитиков, этими заявлениями россияне пытаются повлиять на Украину и Запад и убедить в том, что необходимо идти на значительные уступки России в переговорном процессе.

Российская Западная группировка войск и неназванный источник из российской Объединенной группировки войск заявляли о сохранении контроля ВС РФ над Купянском и обвиняли президента Украины Владимира Зеленского в фальсификации снятого им 11 декабря в Купянске видео, а также некоторые российские милблогеры распространяли якобы геолокационные видеозаписи с двумя военнослужащими 121-го мотострелкового полка на юге города. Однако другие российские военные блогеры продолжают критиковать российские государственные СМИ за ненадлежащее освещение контратаки Сил обороны на Купянском направлении и обвинять их в сокрытии реальной ситуации на поле боя на этом участке фронта.

Ситуация в Купянске по данным ISW

Купянск по состоянию на 16 декабря на карте от ISW Фото: ISW

В ISW по состоянию на 16 декабря отмечали, что украинские войска на Купянском направлении удерживали позиции или имели продвижение. Согласно геолокационным видеозаписям от 15 декабря, Силы обороны продвинулись на восток от Купянска в северной Петропавловке, где по данным российских источников сохраняется присутствие ВС РФ.

Геолокационные кадры 16 декабря свидетельствуют о продвижении украинских военных в центре Купянска, где оккупанты ранее проводили миссии по инфильтрации.

Ситуация на Купянском направлении 16 декабря по данным ISW Фото: ISW

По данным ISW, 15-16 декабря россияне в свою очередь атаковали в пределах самого Купянска, к северу от города вблизи Голубовки и на восток в направлении Кучеровки и Петропавловки, а также на юго-восток в направлении Песчаного и Куриловки и на юг возле Купянска-Узлового. Милблогеры пишут о контратаке СОУ на юге Купянска.

Контратака в Купянске

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря сообщил, что СОУ освободили Купянск, и опубликовал лично записанное видеообращение у стелы города.

14 декабря пресс-служба 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" рассказала, что украинские военнослужащие взорвали трубу, по которой россияне проникали в Купянск.

Украинское партизанское движение "АТЕШ" 16 декабря рассказывало, солдаты ВС РФ оказались в полном окружении в центре Купянска.

Владимир Зеленский во время выступления в Гааге 16 декабря объяснял, что ездил в Купянск, чтобы показать миру, что президент РФ Владимир Путин врет об успехах российской армии.