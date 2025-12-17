Кремль применшує успіхи Сил оборони в Купʼянську: ISW пояснив мету Москви

Кремль намагається применшити значення контратаки Сил оборони України в Куп'янську, тоді як російські мілблогери визнають серйозність ситуації. Деякі російські блогери звинувачують державні ЗМІ у приховуванні правди про бої на цьому напрямку.

Про брехню російської влади щодо ситуації в Куп'янську Інститут вивчення війни (ISW) розповів у звіті за 16 грудня. З посиланням на українські військові джерела аналітики пишуть, що близько 200 окупантів лишаються в місті, та логістичне забезпечення росіян обмежене завдяки успішним операціям Сил оборони.

В ISW зазначили, що російські державні ЗМІ нещодавно поширювали слова військових чиновників і пропагандистів Росії, які применшують значення української контратаки в Куп'янську та намагаються створити хибне уявлення про те, що ЗС РФ неминуче руйнують українську оборону. За словами аналітиків, цими заявами росіяни намагаються вплинути на Україну та Захід і переконати в тому, що необхідно йти на значні поступки Росії в переговорному процесі.

Відео дня

Російське Західне угруповання військ і неназване джерело з російського Об'єднаного угруповання військ заявляли про збереження контролю ЗС РФ над Куп'янськом і звинувачували президента України Володимира Зеленського у фальсифікації знятого ним 11 грудня в Куп'янську відео, а також деякі російські мілблогери поширювали нібито геолокаційні відеозаписи з двома військовослужбовцями 121-го мотострілецького полку на півдні міста. Проте інші російські військові блогери продовжують критикувати російські державні ЗМІ за неналежне висвітлення контратаки Сил оборони на Куп'янському напрямку та звинувачувати їх у приховуванні реальної ситуації на полі бою на цій ділянці фронту.

Ситуація в Куп'янську за даними ISW

Куп'янськ станом на 16 грудня на мапі від ISW Фото: ISW

В ISW станом на 16 грудня зазначали, що українські війська на Куп'янському напрямку утримували позиції або мали просування. Відповідно до геолокаційних відеозаписів від 15 грудня, Сили оборони просунулися на схід від Куп'янська у північній Петропавлівці, де за даними російських джерел зберігається присутність ЗС РФ.

Геолокаційні кадри 16 грудня свідчать про просування українських військових у центрі Куп'янська, де окупанти раніше проводили місії з інфільтрації.

Ситуація на Куп'янському напрямку 16 грудня за даними ISW Фото: ISW

За даними ISW, 15-16 грудня росіяни своєю чергою атакували в межах самого Куп'янська, на північ від міста поблизу Голубівки та на схід в напрямку Кучерівки і Петропавлівки, а також на південний схід в напрямку Піщаного та Курилівки та на південь біля Куп'янська-Вузлового. Мілблогери пишуть про контратаку СОУ на півдні Куп'янська.

Контратака в Куп'янську

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня повідомив, що СОУ звільнили Куп'янськ, і опублікував особисто записане відеозвернення біля стели міста.

14 грудня пресслужба 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" розповіла, що українські військовослужбовці підірвали трубу, якою росіяни проникали до Куп'янська.

Український партизанський рух "АТЕШ" 16 грудня розповідав, солдати ЗС РФ опинились в повному оточенні в центрі Куп'янська.

Володимир Зеленський під час виступу в Гаазі 16 грудня пояснював, що їздив до Куп'янська, щоб показати світові, що президент РФ Володимир Путін бреше про успіхи російської армії.