"Три тони вибухівки": бійці ЗСУ знищили трубу, якою росіяни проникали до Куп'янська (відео)

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" знищили трубу, якою російські окупанти безпечно проникали до північної частини міста Куп'янськ Харківської області

Для повного знищення цієї труби знадобилось понад три тони вибухівки, повідомила пресслужба полку "АХІЛЛЕС".

У підрозділі пояснили, що цей нетиповий, але критично важливий канал логістики противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Купʼянська.

"Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль", — йдеться у підписі до відео з кадрами знищення цієї "логістичної труби".

На відео видно, як українські оператори дронів скидають вибухові пристрої на різні ділянки труби, в тому числі ті, що перебувають під водою.

"Три тонни вибухівки було використано для ураження труби. Згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України", — зазначили в "АХІЛЛЕСІ".

Відео дня

Там також уточнили, що з квітня до грудня 2025 року у Купʼянську та на підходах до нього силами 429-го полку "АХІЛЛЕС" було вбито 998 окупантів та ще 879 — поранено.

Нагадаємо, 12 грудня Володимир Зеленський приїхав до звільненого Куп'янська та записав там відеозвернення.

У той же день бійці "Скелі" розповіли, як звільняли Куп'янськ від угрупувань ЗС РФ.