Бійці "Скелі" розповіли, як звільняли Куп'янськ від угрупувань ЗС РФ (відео)

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" Збройних сил України показали, як вибили противника з будинків у мікрорайоні "Ювілейний" в Куп'янську. Росіяни пробрались на південь від траси Р07, і їх вдалось знешкодити, використавши особливу тактику.

Російські солдати сховались в багатоповерхівці в Куп'янську, і їх спершу заблокували, а потім підірвали, пояснили бійці "Скелі" на відео на сторінці Facebook. Мікрорайон "Ювілейний" розташований на височині і тому було важливо позбутись ворожих підрозділів, які у протилежному випадку могли тримати під вогневим контролем значну частину міста. Диверсанти проникли вглиб української оборони, почали накопичуватись і потім таємно і в тиші могли пробратись до Куп'янська Вузлового (1-2 км на південь). Коли противника виявили, то провели спецоперацію, внаслідок якої диверсантів просто завалили уламками.

Відео дня

На відео називаються номери будинків в мікрорайоні "Ювілейний", в яких ховались російські військові і які по черзі "опрацьовувались" штурмовиками. Почали з будинку 20, потім — 9, 12,17 та 18. В останньому засіло досить багато живої сили ЗС РФ: їх ніяк не могли вибити з підвалу. Врешті прийняли рішення підірвати споруду: на відео потрапили бійці ЗСУ, які виконали завдання та виходили у безпечне місце. Після детонації вибухівки будинок "склався", поховавши диверсантів РФ.

"Внаслідок вибуху повністю склався один під'їзд, заблокувавши вихід з підвалу. Знищення основної групи ворога відкрило шлях до подальшої зачистки всього житломасиву Ювілейний", — пояснили бійці.

Бої в Куп'янську — деталі

На карті аналітиків проєкту DeepState можна відшукати мікрорайон "Ювілейний" у Куп'янському, в якому провів спецоперацію полк "Скеля". Житловий район, побитий постійними ударами ЗС РФ, розташований на південному заході міста, поруч проходить траса Р07, яка прямує на захід, та Р79, якою можна легко дістатись до Куп'янська Вузлового. Згідно з даними за 11 грудня місцевість була за межею червоної зони, яку на той час контролювали росіяни: вони зайшли на українські позиції на 1 км вглиб.

Бої в Куп'янську - ситуація станом на 11 грудня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, зранку 12 грудня аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони провели спецоперацію та зачистили Куп'янськ та північно-західні околиці від присутності ЗС РФ. Згодом інформацію підтвердили бійці 2 корпусу НГУ "Хартія". З'ясувалось, що українські військові спершу перерізали логістику підрозділів РФ, які перебрались через річку Оскіл та проникли в місто. Вдалось взяти під контроль Голубівку та Радьківку, під вогневий контроль — Кіндрашівку. Після цього залишалось знешкодити угрупування росіян на вулицях Куп'янська та в Мирному.

Вдень з'явилось відео від президента України Володимира Зеленського, який прибув до Куп'янська та записав відео у точці 49.6934636, 37.5858523: за 1 км від червоної зони та за 500 м від сірої. При цьому ще 21 листопада президент РФ Володимир Путін запевняв, що росіяни повністю окупували українське місто.

Нагадуємо, у грудні загострилась ситуація в Сіверську: командування ЗСУ повідомило, що відбувається у населеному пункті за 80 км на південь від Куп'янська.