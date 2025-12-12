Бойцы "Скалы" рассказали, как освобождали Купянск от группировок ВС РФ (видео)

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" Вооруженных сил Украины показали, как выбили противника из домов в микрорайоне "Юбилейный" в Купянске. Россияне пробрались на юг от трассы Р07, и их удалось обезвредить, использовав особую тактику.

Российские солдаты спрятались в многоэтажке в Купянске, и их сначала заблокировали, а затем взорвали, объяснили бойцы "Скалы" на видео на странице Facebook. Микрорайон "Юбилейный" расположен на возвышенности и поэтому было важно избавиться от вражеских подразделений, которые в противном случае могли держать под огневым контролем значительную часть города. Диверсанты проникли вглубь украинской обороны, начали накапливаться и затем тайно и в тишине могли пробраться к Купянску Узловому (на 1-2 км к югу). Когда противника обнаружили, то провели спецоперацию, в результате которой диверсантов просто завалили обломками.

На видео называются номера домов в микрорайоне "Юбилейный", в которых прятались российские военные и которые поочередно "прорабатывались" штурмовиками. Начали с дома 20, затем — 9, 12,17 и 18. В последнем засело достаточно много живой силы ВС РФ: их никак не могли выбить из подвала. Наконец приняли решение взорвать сооружение: на видео попали бойцы ВСУ, которые выполнили задание и выходили в безопасное место. После детонации взрывчатки дом "сложился", похоронив диверсантов РФ.

"В результате взрыва полностью сложился один подъезд, заблокировав выход из подвала. Уничтожение основной группы врага открыло путь к дальнейшей зачистке всего жилмассива Юбилейный", — пояснили бойцы.

Бои в Купянске — детали

На карте аналитиков проекта DeepState можно отыскать микрорайон "Юбилейный" в Купянском, в котором провел спецоперацию полк "Скала". Жилой район, разбитый постоянными ударами ВС РФ, расположен на юго-западе города, рядом проходит трасса Р07, направляющаяся на запад, и Р79, по которой можно легко добраться до Купянска Узлового. Согласно данным за 11 декабря местность была за чертой красной зоны, которую в то время контролировали россияне: они зашли на украинские позиции на 1 км вглубь.

Бои в Купянске — ситуация по состоянию на 11 декабря, DeepState Фото: DeepState

Отметим, утром 12 декабря аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны провели спецоперацию и зачистили Купянск и северо-западные окрестности от присутствия ВС РФ. Позже информацию подтвердили бойцы 2 корпуса НГУ "Хартия". Выяснилось, что украинские военные сначала перерезали логистику подразделений РФ, которые перебрались через реку Оскол и проникли в город. Удалось взять под контроль Голубовку и Радьковку, под огневой контроль — Кондрашовку. После этого оставалось обезвредить группировку россиян на улицах Купянска и в Мирном.

Днем появилось видео от президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Купянск и записал видео в точке 49.6934636, 37.5858523: в 1 км от красной зоны и в 500 м от серой. При этом еще 21 ноября президент РФ Владимир Путин уверял, что россияне полностью оккупировали украинский город.

