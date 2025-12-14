"Три тонны взрывчатки": бойцы ВСУ уничтожили трубу, по которой россияне проникали в Купянск (видео)

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" уничтожили трубу, по которой российские оккупанты безопасно проникали в северную часть города Купянск Харьковской области

Для полного уничтожения этой трубы понадобилось более трех тонн взрывчатки, сообщила пресс-служба полка "АХИЛЛЕС".

В подразделении объяснили, что этот нетипичный, но критически важный канал логистики противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска.

"Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль", — говорится в подписи к видео с кадрами уничтожения этой "логистической трубы".

На видео видно, как украинские операторы дронов сбрасывают взрывные устройства на различные участки трубы, в том числе находящиеся под водой.

Відео дня

"Три тонны взрывчатки было использовано для поражения трубы. Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины", — отметили в "АХИЛЛЕСЕ".

Там также уточнили, что с апреля по декабрь 2025 года в Купянске и на подходах к нему силами 429-го полка "АХИЛЛЕС" было убито 998 оккупантов и еще 879 — ранены.

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский приехал в освобожденный Купянск и записал там видеообращение.

В тот же день бойцы "Скалы" рассказали, как освобождали Купянск от группировок ВС РФ.