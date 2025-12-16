"Забарикадувались у підвалах": солдати ЗС РФ опинились в повному оточенні в центрі Куп'янська, — "Атеш"

Бійці 121-го та 122-го мотострілецьких полків ЗС РФ опинились в повному оточенні в центрі Куп'янська Харківської області. Вони забарикадувались у підвалах житлових будинків.

Сам Куп'янськ майже повністю звільнили від російських окупантів, повідомив український партизанський рух "Атеш" з посиланням на своїх агентів в армії РФ.

"В центральній міській лікарні Куп'янська в повному оточенні залишилися понад 30 військовослужбовців 121-го і 122-го мотострілецьких полків. Також надходить інформація, що ще кілька груп військовослужбовців РФ забарикадувалися в підвалах житлових будинків неподалік від лікарні — без можливості вийти", — йдеться у повідомленні.

Українські партизани уточнили, що масове оточення стало несподіванкою для росіян.

В "Атеш" підкреслили, що використовують своє положення в штабі дивізії, щоб передавати інформацію про плани російського командування, а також саботувати накази вищого військового керівництва РФ.

"Бої тривають на околицях міста", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 12 грудня Володимир Зеленський приїхав до звільненого Куп'янська та записав там відеозвернення.

Фокус також писав про те, що бійці ЗСУ знищили трубу, якою росіяни проникали до Куп'янська.