"Забарикадировались в подвалах": солдаты ВС РФ оказались в полном окружении в центре Купянска, — "Атэш"

Бойцы 121-го и 122-го мотострелковых полков ВС РФ оказались в полном окружении в центре Купянска Харьковской области. Они забаррикадировались в подвалах жилых домов.

Сам Купянск почти полностью освободили от российских оккупантов, сообщило украинское партизанское движение "Атеш" со ссылкой на своих агентов в армии РФ.

"В центральной городской больнице Купянска в полном окружении остались более 30 военнослужащих 121-го и 122-го мотострелковых полков. Также поступает информация, что еще несколько групп военнослужащих РФ забаррикадировались в подвалах жилых домов неподалеку от больницы — без возможности выйти", — говорится в сообщении.

Украинские партизаны уточнили, что массовое окружение стало неожиданностью для россиян.

В "Атеш" подчеркнули, что используют свое положение в штабе дивизии, чтобы передавать информацию о планах российского командования, а также саботировать приказы высшего военного руководства РФ.

"Бои продолжаются на окраинах города", — подчеркнули в "Атэш".

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский приехал в освобожденный Купянск и записал там видеообращение.

Фокус также писал о том, что бойцы ВСУ уничтожили трубу, по которой россияне проникали в Купянск.