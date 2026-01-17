"Куп'янськ став точкою невралгії": в ISW пояснили, для чого РФ бреше про війну в Україні

Надаючи неправдиву інформацію про поле бою в Україні, зокрема про ситуацію в Куп'янську, Кремль веде когнітивну війну. Таким чином Росія намагається переконати Захід у своїй майбутній перемозі та тому, що Київ має прийняти вимоги Москви у мирних переговорах.

Про тенденцію військового командування ЗС РФ публічно надавати хибну інформацію про війну в Україні йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 16 січня. За словами аналітиків, ці заяви спрямовані на створення неправдивого наративу про неминучість перемоги росіян.

"Куп'янськ став особливою точкою невралгії для російського військового командування, ймовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть наративи про військову доблесть Росії, які намагалися поширювати Путін та високопоставлені російські військові командири", — пояснили в ISW.

Війна в Україні: командування РФ бреше про Куп'янськ

Аналітики нагадали, що міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов 16 січня інспектував Західне угруповання військ Росії. Командувач угруповання, генерал-полковника Сергій Кузовлєв доповів йому, що російські війська на Куп'янському напрямку нібито захопили Кучерівку, Подоли та Курилівку у грудні 2025 року, а на питання, чи російські війська зачищають Куп'янськ, заявив про контроль над всіма районами міста.

До того, 15 січня, генерал армії Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявляв про взяття під контроль Куп'янська та неминуче захоплення Куп'янська-Вузлового.

Проте аналітики зауважили, що українські військові звільнили більшу частину Куп'янська та території навколо нього. Тим часом російські військові блогери, включно з ультранаціоналістичними та пов'язаними з Кремлем, рішуче спростовували заяви російського командування щодо цього міста.

"ISW продовжує вважати, що російське військове командування дотримується своїх хибних заяв про захоплення Куп'янська, попри численні візуальні докази та повідомлення України та Росії про протилежне", — йдеться у звіті.

Куп'янськ на 16 січня на мапі ISW

Бої в Куп'янську

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов 22 грудня повідомив, що українські війська зачищають Куп'янськ, а підрозділи окупантів у місті опинилися в оточенні.

Засновник 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Всеволод Кожем'яко в опублікованому 28 грудня інтерв'ю розповідав, що російські військові проникають у Куп'янськ газовою трубою та через річку Оскіл. Ті, кому вдається проникнути на підконтрольну Україні територію, або здаються в полон, або інфільтруються.

12 січня військові 2-го корпусу Нацгвардії України "Хартія" встановили прапор над міськрадою Куп'янська та повідомили, що завершують зачистку міста.