Генштаб ВС РФ заявил о захвате Купянска-Узлового: фейк высмеяли даже Z-паблики

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада, опубликованного 27 января, заявил о захвате Купянска-Узлового. Этот фейк опровергли не только в СНБО Украины, но и в прокремлевских пабликах.

О лжи командования ВС РФ относительно боев за Купянск пишет 27 января российское медиа ASTRA. Фейк о захвате Купянска-Узлового оккупантами опроверг руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"На восточном берегу реки Оскол воинские части 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника. Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе", — заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на командном пункте.

При этом на карте DeepState Купянск-Узловой все еще находится под контролем Сил обороны Украины.

Відео дня

Ситуация возле Купянска-Узлового по данным DeepState по состоянию на 25 января Фото: скриншот

Заявления Герасимова об "освобождении" Купянска-Узлового удивили даже прокремлевских блогеров.

"Чтобы не оскорбить чувств каких-то уважаемых генералов, очень аккуратно объясню по Купянску-Узловому. Красным обведен Купянск-Узловой. Синим отмечены населенные пункты, которые, мягко говоря, не совсем под нашим контролем. Жирная черная (не красная) линия — это граница, до которой есть визуальное подтверждение контроля ВСУ", — написал автор Z-канала "Белорусский силовик", прикрепив к сообщению карту.

Z-канал "Белорусский силовик" опубликовал карту ситуации на Харьковщине Фото: Telegram

Прокремлевский канал "Военный Осведомитель" также написал, что доклады командования ВС РФ о ситуации на Купянском направлении "живут своей параллельной реальностью, слабо соприкасающейся с реальностью объективной".

"Возможно, существует какой-то выворот Купянска и соседних территорий, где и происходят все эти очень странные дела с регулярным освобождением и окружениями. Других вариантов не остается", — написали админы со ссылкой на популярный сериал "Очень странные дела".

Админы паблика "Синяя Z Борода" также не поверили заявлениям Герасимова о контроле над Купянском-Узловым.

"Пишите Киев уже освобожден, чо уже там. Там бои в застройке даже близко не начинались. Похоже у кого-то там календарь на 2022 год сбился", — написали авторы канала.

Заявления ВС РФ о боях за Купянск прокомментировали в ЦПД

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что россияне не контролируют ни Купянск, ни Купянск-Узловой, а Генштаб ВС РФ своей ложью "усиливает параллельную реальность Путина".

"В Купянске завершается зачистка их недобитков. Но у Герасимова приносят Путину на бумажке ложь о "контроле Купянска" и уже даже "Узлового". Реальность же совершенно противоположная", — написал Коваленко.

Он пояснил, что ложь о захвате Купянска-Узлового, по замыслу командования ВС РФ, должна показать "прорывы на фронте", которых на самом деле нет, в частности странам Запада.

Отметим, поселок городского типа Купянск-Узловой расположен в Купянском районе Харьковской области на левом берегу реки Оскол, в 7 км к югу от центра Купянска.

Бои за Купянск: что известно

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 25 января рассказывал, что РФ пытается прорваться на Харьковщину для создания буферной зоны, и в районах Волчанска и Купянска постоянно идут бои. При этом он отметил, что оккупанты не имеют успеха на Купянском направлении.

Издание The Washington Post 19 января писало, что Купянск в переговорах был для России "разменной монетой", и его потеря оккупантами дает "карту" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В отчете Института изучения войны (ISW) за 16 января отмечалось, что РФ врет о войне в Украине, чтобы убедить Запад в своей способности победить и заставить Киев принять кремлевские требования в мирных переговорах. Купянск, по словам аналитиков, "стал особой точкой невралгии" для военного командования оккупантов.