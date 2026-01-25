Россия пытается прорваться на Харьковщину, чтобы создать буферную зону, — Трегубов

Российские оккупанты не прекращают осуществлять попытки прорвать оборону украинских военных в Харьковской области. Бои в районах Волчанска и Купянска не прекращаются.

Враг предпринимает попытки захватить территорию, на которой может попытаться создать "буферную зону". Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что россияне не имеют успеха на Купянском направлении. При этом враг не использует бронетехнику.

Вместо этого оккупанты наступают малыми пехотными группами численностью от 15 до 20 человек.

Враг хочет создать буферную зону на Харьковщине

При этом в планы российского командования входит желание создать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях на слобожанском направлении. Однако эти планы пока срываются Силами обороны Украины.

В частности, недавно украинские десантники сорвали попытку войск РФ создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Хотень.

Ранее сообщалось, что украинские военные, усиливая контроль над Купянском в Харьковской области, лишают Кремль разменной монеты для мирных переговоров и "дают карту" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СОУ освободили Купянск, 12 декабря 2025 года, записав видеообращение у стелы на въезде в город.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 16 января отмечалось, что"Купянск стал точкой невралгии" для Кремля.