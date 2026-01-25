Росія намагається прорватися на Харківщину, аби створити буферну зону, — Трегубов

Російські окупанти не припиняють здійснювати спроби прорвати оборону українських військових у Харківській області. Бої в районах Вовчанська та Куп’янська не припиняються.

Ворог робить спроби захопити територію, на якій може спробувати створити "буферну зону". Про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

Він зазначив, що росіяни не мають успіху на Куп'янському напрямку. При цьому ворог не використовує бронетехніку.

Замість цього окупанти наступають малими піхотними групами чисельністю від 15 до 20 осіб.

Ворог хоче створити буферну зону на Харківщині

При цьому в плани російського командування входить бажання створити так звану "буферну зону" в Харківській та Сумській областях на слобожанському напрямку. Однак ці плани наразі зриваються Силами оборони України.

Зокрема, нещодавно українські десантники зірвали спробу військ РФ створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку населеного пункту Хотінь.

Раніше повідомлялося, що українські військові, посилюючи контроль над Куп'янськом у Харківській області, позбавляють Кремль розмінної монети для мирних переговорів і "дають карту" президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що СОУ звільнили Куп'янськ, 12 грудня 2025 року, записавши відеозвернення біля стели на в'їзді в місто.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 16 січня зазначалося, що "Куп'янськ став точкою невралгії" для Кремля.