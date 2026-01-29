Купянск-Узловой под контролем ВСУ: военный опроверг заявление Кремля о "захвате" (видео)

По состоянию на 29 января Купянск-Узловой в Харьковской области находится под полноценным контролем украинских военных. В частности, военнослужащий Роман Ковалев опубликовал видео из города и опроверг недавнее заявление Генштаба РФ о "захвате".

Речь идет о записи, которую на Роман Ковалев обнародовал на своей странице в Facebook. В видео он отметил, что находится в центре Купянска-Узлового возле дома культуры. Кроме того, военный показал, что может передвигаться без защитного снаряжения, а также добавил, что его подразделение делают все возможное, чтобы город оставался под контролем Украины до завершения войны.

"Доброе утро. Сегодня 29 января 2026 года я нахожусь в центре Купянского узла, за моей спиной — дом культуры. Рядом со мной Укрпочта. Я нахожусь даже без бронежилета, что свидетельствует о надежном контроле в Купянске. Город остается под контролем Вооруженных Сил Украины, и мы сделаем все, чтобы так было до конца войны. Верьте в ВСУ, слава Украине", — отметил на видео военный.

Відео дня

В Кремле заявили о "захвате" Купянска-Узлового: детали

Стоит заметить, что накануне, 27 января, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал о якобы захвате Купянска-Узлового. По его словам, российские подразделения продолжают уничтожение окруженных формирований на восточном берегу реки Оскол, а в городе якобы проводится проверка и зачистка кварталов.

На самом деле Купянск-Узловой продолжает оставаться под контролем украинских военных, и об этом свидетельствуют карты и данные аналитических источников. Более того, прокремлевские блогеры и каналы тоже отнеслись к заявлениям Герасимова скептически и отметили, что реальная ситуация на месте существенно отличается от российских докладов. Некоторые авторы даже называли эти сообщения "параллельной реальностью", где "освобождение и окружение происходят только на бумаге".

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что ни Купянск, ни Купянск-Узловой российские войска не контролируют. По его словам, доклады Герасимова создают иллюзию прорывов на фронте и предназначены для внешней аудитории. В Купянске в настоящее время завершаются зачистки остатков российских подразделений, а реальная ситуация полностью противоположна тому, что заявляет Генштаб РФ.

Напомним, что, по данным Виктора Трегубова, россияне активно пытаются прорваться на Харьковщину, поскольку они стремятся там создать "буферную зону".

Также Фокус писал, что Кремль пытается убедить Запад в своей будущей победе, и именно поэтому руководство РФ врет об успехах своих войск, в частности их продвижении в Купянске