ЗС РФ ударили по центру Сум: чимало людей постраждали, що відомо

Російські окупанти з самого ранку атакують Суми. Ворог цілеспрямовано бʼє по об'єктах цивільної інфраструктури.

Росіяни атакують Сумську громаду безпілотниками. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram.

Внаслідок атаки відомо щонайменше про шістьох потерпілих. Поранення дістали четверо чоловіків віком від 42 до 76 років та двоє жінок 20 та 61 років. Вони перебували неподалік від місць влучання. Попередньо жоден з потерпілих не перебуває в тяжкому стані.

Внаслідок обстрілу росіян пошкоджені будинки та автомобілі.

Водночас атака РФ на Суми продовжується: начальник ОВА попередив про загрозу повторних ударів.

Крім того, "Суспільне Суми" повідомляли про те, що російських "Шахед" впав на дах будинку, але не здетонував.

Безпілотник був оснащений FPV-дроном, яким росіяни атакували Суми.

Також відомо про те, що внаслідок обстрілу росіян пошкоджено пам’ятку архітектури.

Раніше повідомлялося про обстріл України, який відбувся в ніч на 17 лютого. Повітряні сили повідомили, що українців атакували 25 ракет (балістика, крилаті, авіаракети) та 396 дронів різних типів.

Засоби ППО знешкодили усі 20 крилатих ракет Х-101 й "Искандер-К", і також одну Х-31, але чотири балістичних "Искандер-М" не збили. Тим часом моніторингові канали та регіональні пабліки розповіли про перебіг нічної атаки.

Частина ракет йшла з півдня, частина — зі сходу, і вони прямували на Київ та через центральні області далі на захід. Серед іншого, ішлося про загрози для об'єктів у Бурштині Івано-Франківської області та у Стрию на Львівщині. Зранку компанія ДТЕК повідомила про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури у Одеській області, а глава Івано-Франківської ОВА підтвердила, що регіону загрожували російські "Шахеди".

Також російський безпілотник атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС і троє людей загинуло.