ЗС РФ вдарили по авто працівників Слов'янської ТЕС: Міненерго розповіло про деталі атаки (фото)

Збройні сили Російської Федерації атакували енергетичний сектор України і через це у п'яти областях відбуваються аварійні відключення, заявив представник Міністерства енергетики. Окрім далекобійних ударів, є загроза для енергооб'єктів біля фронту, оскільки російський FPV-дрон вдарив по машині працівників ТЕС за 12 км від зони боїв. Яка ситуація склалась в енергосистемі після масованого обстрілу в ніч 17 лютого?

Через комбіновану ракетно-дронову атаку ЗС РФ є знеструмлення у центральних, східних та південних областях України, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. До всього, російський безпілотник атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС і троє людей загинуло. Представник Міненерго запевнив, що ремонтні бригади вже взялись до відновлення пошкоджених об'єктів.

Доповідь Некрасова з'явилась близько 11 год 17 лютого. Посадовець повідомив про знеструмлення у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. При цьому він додав, що є проблеми з теплом в Одесі та Сумах, але не згадав про Бурштинську ТЕС у Івано-Франківській області, якій могли загрожувати російські засоби ураження. Також уточнюється, що у частині регіонів України діють погодинні відключення, у частині аварійні, а в інших — графіки обмеження потужності.

Про наслідки удару FPV по цивільній машині під Слов'янськом розповіла пресслужба ДСНС на сторінці Facebook. З'ясувалось, що сталось влучання біля населеного пункту Миколаївка (поруч — Слов'янська ТЕС, 12 км до фронту). Вказано, що троє людей загинуло, а четвертий пасажир отримав поранення та перебуває і лікарні. На фото з місця трагедії — повністю знищене авто: покручений метал, випалена кабіна та пожежники, які гасять пожежу.

Обстріл України — палаюча машина працівників Слов'янської ТЕС, 17 лютого Фото: ДСНС

Обстріл України — наслідок влучання FPV ЗС РФ по машині працівників Слов'янської ТЕС, 17 лютого Фото: ДСНС

Обстріл України — деталі удару 17 лютого

Фокус писав про обстріл України, який відбувся в ніч на 17 лютого. Повітряні сили повідомили, що українців атакували 25 ракет (балістика, крилаті, авіаракети) та 396 дронів різних типів. Засоби ППО знешкодили усі 20 крилатих ракет Х-101 й "Искандер-К", і також одну Х-31, але чотири балістичних "Искандер-М" не збили. Тим часом моніторингові канали та регіональні пабліки розповіли про перебіг нічної атаки. З'ясувалось, що частина ракет йшла з півдня, частина — зі сходу, і вони прямували на Київ та через центральні області далі на захід. Серед іншого, ішлося про загрози для об'єктів у Бурштині Івано-Франківської області та у Стрию на Львівщині. Зранку компанія ДТЕК повідомила про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури у Одеській області, а глава Івано-Франківської ОВА підтвердила, що регіону загрожували російські "Шахеди".

Зазначимо, 16 лютого монітори попередили про можливий удар двох-трьох десятків ракет Х-101, оскільки літаки Ту-95МС перевели на ближні аеродроми. Крім того, була загроза гіперзвукових крилатих ракет "Циркон", які у 2026 році вже чотири рази били по Україні.

Нагадуємо, 17 лютого у росЗМІ підтвердили атаку дронів України та поскаржились на займання НПЗ на Кубані та у Пермському краю РФ.