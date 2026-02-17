ВС РФ ударили по авто работников Славянской ТЭС: Минэнерго рассказало о деталях атаки (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали энергетический сектор Украины и из-за этого в пяти областях происходят аварийные отключения, заявил представитель Министерства энергетики. Кроме дальнобойных ударов, есть угроза для энергообъектов у фронта, поскольку российский FPV-дрон ударил по машине работников ТЭС в 12 км от зоны боев. Какая ситуация сложилась в энергосистеме после массированного обстрела в ночь 17 февраля?

Из-за комбинированной ракетно-пушечной атаки ВС РФ есть обесточивание в центральных, восточных и южных областях Украины, сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов. Ко всему, российский беспилотник атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС и три человека погибли. Представитель Минэнерго заверил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных объектов.

Доклад Некрасова появился около 11 часов 17 февраля. Чиновник сообщил об обесточивании в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. При этом он добавил, что есть проблемы с теплом в Одессе и Сумах, но не упомянул о Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, которой могли угрожать российские средства поражения. Также уточняется, что в части регионов Украины действуют почасовые отключения, в части аварийные, а в других — графики ограничения мощности.

О последствиях удара FPV по гражданской машине под Славянском рассказала пресс-служба ГСЧС на странице Facebook. Выяснилось, что произошло попадание возле населенного пункта Николаевка (рядом — Славянская ТЭС, 12 км до фронта). Указано, что три человека погибли, а четвертый пассажир получил ранения и находится и больнице. На фото с места трагедии — полностью уничтоженное авто: покрученный металл, выжженная кабина и пожарные, которые тушат пожар.

Обстрел Украины — горящая машина работников Славянской ТЭС, 17 февраля Фото: ГСЧС

Обстрел Украины — следствие попадания FPV ВС РФ по машине работников Славянской ТЭС, 17 февраля Фото: ГСЧС

Обстрел Украины — детали удара 17 февраля

Фокус писал об обстреле Украины, который состоялся в ночь на 17 февраля. Воздушные силы сообщили, что украинцев атаковали 25 ракет (баллистика, крылатые, авиаракеты) и 396 дронов разных типов. Средства ПВО обезвредили все 20 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К", а также одну Х-31, но четыре баллистических "Искандер-М" не сбили. Тем временем мониторинговые каналы и региональные паблики рассказали о ходе ночной атаки. Выяснилось, что часть ракет шла с юга, часть — с востока, и они направлялись на Киев и через центральные области дальше на запад. Среди прочего, речь шла об угрозах для объектов в Бурштыне Ивано-Франковской области и в Стрые на Львовщине. Утром компания ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в Одесской области, а глава Ивано-Франковской ОГА подтвердила, что региону угрожали российские "Шахеды".

Отметим, 16 февраля мониторы предупредили о возможном ударе двух-трех десятков ракет Х-101, поскольку самолеты Ту-95МС перевели на ближние аэродромы. Кроме того, была угроза гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", которые в 2026 году уже четыре раза били по Украине.

Напоминаем, 17 февраля в росСМИ подтвердили атаку дронов Украины и пожаловались на возгорание НПЗ на Кубани и в Пермском крае РФ.