ЗС РФ провели масований ракетний удар по Україні: били по Києву, Бурштинській ТЕС та Одесі

В ніч на 17 лютого Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні зграю ракет різних типів, які летіли з боку Чорного моря та східного кордону, показали монітори. Частина засобів ураження попрямувала на північ, у бік Києва, частина — на захід у напрямку Івано-Франківська та Львова. Крім того, балістика загрожувала Дніпру. Якою була тактика російського обстрілу та які наслідки удару?

Повітряні сили ЗСУ вночі та зранку 17 лютого інформували про траєкторію руху ракет та дронів ЗС РФ, запущених по Україні, ідеться у серії дописів у Telegram-каналі. Спершу російські БпЛА зайшли в Сумську та Чернігівську область, паралельно тривала атака безпілотників на Затоку та Одесу. Згодом повітряне командування повідомило про зграї дронів, які курсували у бік Кременчука, Києва, південних та центральних областей. Згодом стало відомо про загрозу для Вінниці, Хмельницького, Тернопіль і далі на захід. Близько 6 год з'явились перші повідомлення про швидкісні цілі, ймовірно, ракети, які перетнули кордон на сході та півдні, а перед цим було попередження про балістику у бік Дніпра. Пресслужба ДСНС показали наслідки російського удару, який пошкодив інфраструктурні об'єкти та житлові будинки в Одесі та на Дніпропетровщині.

Відео дня

Ракетна атака ЗС РФ почалась, орієнтовно, близько 6 год 17 лютого, вказано у дописах Повітряних сил та моніторів. У соцмережах стверджували, що чули вибухи у районі Бурштина Івано-Франківської області та Стрия Львівської області. Орієнтовна кількість ракет — близько 15, написали у каналі представника сил оборони "Миколаївський Ваньок". Вказується, що частину російських засобів ураження збили на межі Одеської та Вінницької областей, над іншими центральними областями, також були збиття над Одесою, Чорноморськом. О 7 год з'явився допис про те, що ракетна атака завершилась, але у повітряному просторі України все ще є 16 дронів ЗС РФ.

Обстріл України — наслідки удару РФ 17 лютого

Повітряні сили опублікували звіт про обстріл України в ніч на 17 лютого: про 12-годинний наліт БпЛА та годинний удар ракет. Вказано, що було 396 дронів (з них 250 — "Шахеди", 4 балістичні ракети "Искандер-М" (з-під Ростова та з Криму), 20 ракет Х-101 (запускали з Каспію), 4 крилаті ракети "Искандер-К" (з-під Курська), одна авіаракета Х-59 (з ТОТ Донецької області). Вказується, що вдалось збити усі крилаті ракети, але немає даних про збиття балістики. Крім того, сили ППО знешкодили 367 з 396 дронів, повідомило командування.

Івано-Франківська область. Глава ОВА Світлана Онищук підтвердила удар по регіону і запевнила, що люди не постраждали, хоч і є руйнування. Посадовиця зауважила, що є відключення теплопостачання і вводять графіки відключення світла.

Львівська область. Глава ОВА Максим Козицький написав, що області загрожували чотири "Шахеди" ЗС РФ, у тому числі їх помітили у Стрийському районі. Зі слів керівника області, сили ППО знешкодили російські БпЛА: три збили, один — локаційно втрачений.

Київ та Київська область. Глава ОВА поки не коментував російський обстріл, але КМВА писала про наліт дронів, які дістались до столиці, орієнтовно, близько 3 год.

Одеська область. ДТЕК повідомило про черговий удар РФ по енергетичному об'єкту. Енергетики пояснили, що руйнування серйозні і ремонт триватиме тривалий час. Інформацію підтвердили в Одеській ОВА: крім інфраструктури, постраждав багатоквартирний будинок, склади — є поранені.

Зазначимо, напередодні, 16 лютого, моніторингові пабліки та президент України Володимир Зеленський попереджали про можливість масованого ракетного удару, який відбудеться найближчим часом. Про загрозу говорили літаки Ту-95МС та Ту-160, які перемістились на близькі військові бази. Окрім того, у небі помітили МіГ-31, які готувались запустити ракети "Кинджал", а протягом попередніх тижнів росіяни активніше використовували протикорабельні ракети "Циркон".

Нагадуємо, у січні-лютому 2026 року ЗС РФ застосували близько десяти гіперзвукових "Цирконів": чим небезпечні ці ракети й на які об'єкти в Україні їх націлюють росіяни.