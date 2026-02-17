ВС РФ ударили по центру Сум: немало людей пострадали, что известно

Российские оккупанты с самого утра атакуют Сумы. Враг целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры.

Россияне атакуют Сумскую общину беспилотниками. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров в своем Telegram.

В результате атаки известно по меньшей мере о шести пострадавших. Ранения получили четверо мужчин в возрасте от 42 до 76 лет и две женщины 20 и 61 лет. Они находились неподалеку от мест попадания. Предварительно ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.

В результате обстрела россиян повреждены дома и автомобили.

В то же время атака РФ на Сумы продолжается: начальник ОВА предупредил об угрозе повторных ударов.

Кроме того, "Суспільне Суми" сообщали о том, что российских "Шахед" упал на крышу дома, но не сдетонировал.

Беспилотник был оснащен FPV-дроном, которым россияне атаковали Сумы.

Также известно о том, что в результате обстрела россиян поврежден памятник архитектуры.

Ранее сообщалось об обстреле Украины, который состоялся в ночь на 17 февраля. Воздушные силы сообщили, что украинцев атаковали 25 ракет (баллистика, крылатые, авиаракеты) и 396 дронов различных типов.

Средства ПВО обезвредили все 20 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К", и также одну Х-31, но четыре баллистических "Искандер-М" не сбили. Тем временем мониторинговые каналы и региональные паблики рассказали о ходе ночной атаки.

Часть ракет шла с юга, часть — с востока, и они направлялись на Киев и через центральные области дальше на запад. Среди прочего, речь шла об угрозах для объектов в Бурштыне Ивано-Франковской области и в Стрые на Львовщине. Утром компания ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в Одесской области, а глава Ивано-Франковской ОГА подтвердила, что региону угрожали российские "Шахеды".

Также российский беспилотник атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС и три человека погибли.