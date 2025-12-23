З Грабовського вивезли 52 людей і зайшло 100 солдатів ЗС РФ: що сталось у селі на кордоні

Збройні сили Російської Федерації зайшли у село Грабовське на кордоні Сумської області та вивезли звідти більш як півсотні людей — цивільних та військових. Територія прощею 6 кв. км перейшла у сіру зону. Що сталось у Грабовському та що відомо українському командуванню про ситуацію у прикордонному населеному пункті, у який пробрались російські солдати?

Ше 19 грудня аналітики проєкту DeepState не відносили село Грабовське до сірої зони, свідчить карта бойових дій. Вже 20 грудня з'явились зміни: спершу — зона з невідомим контролем площею 4,66 кв. км, потім — 6 кв. км. Фокус зібрав інформацію про події останніх двох-трьох днів на ділянці кордону Сумської області, розташованому за 11 км від прямої траси на обласний центр.

Наступ РФ — що сталось у Грабовському

20 грудня медіа "Кордон.Медіа" повідомило, що росіяни зайшли у село Грабовське і депортували звідти 52 мирних мешканці. Журналісти написали, що людей вивезли, а росіяни почали просуватись у бік села Рясного за 3 км на захід.

Згодом з'явилась інформація від президента України Володимира Зеленського та уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець. З'ясувалось, що цивільних справді вивезли й, до всього, у полон потрапили 13 бійців ЗСУ.

Які дані аналітиків про ситуацію в Сумській області

Аналітики проєкту DeepState показали на карті бойових дій, що Грабовське опинилось у сірій зоні орієнтовно площею 6,44 кв. км.

Грабовське — село Краснопільської селищної громади Сумській області, розташоване впритул до російсько-українського кордону на західному березі річки Санок. Через річку — село Старосілля Бєлгородської області. На відстані 11 км — траса Р45, яка прямує на Суми (до обласного центру по автотрасі — близько 40 км).

Після інформації про депортацію 52 жителів аналітики опублікували кадри з Грабовського, зняті дроном, та показали ситуацію на вказаному відтинку фронту. Вказується, що військові, які мали обороняти кордон, натомість влаштовували "пікніки", віддавали зброю цивільним і не звертали увагу на російські розвідувальні БпЛА. Зауважується, що військові поводились "безвідповідально" і тому варто час від часу інспектувати прикордонні райони, щоб бачити реальну ситуацію та рівень безпеки.

Коментарі влади про Грабовське

У ефірі медіа "Радіо Свобода" з'явився коментар народного депутата Юрія Костенка щодо подій у Грабовському. Нардеп пояснив, що необхідно провести розслідування щодо того, "хто відповідав, які сили і засоби були на тому напрямку, які завдання в них стояли і що вони мали зробити". До всього, Костенко уточнив, що "стратегічно неможливо закрити весь кордон на 100%", але у нього є дані, що кордон мав бути "прикритий". Крім того, торкнулись питання щодо цивільних, яких депортували росіяни. Нардеп пояснив, що Україні слід шукати підходи до громадян, які не хочуть виїздити, бо коли приходять росіяни, то цих людей вже ніхто не питатиме, а просто везтимуть геть.

"Люди там певна частина не захотіла цього. Ну, це має бути таким прикладом розуміти, що ми там вмовляємо людей евакуюватись. Коли приходять росіяни, вони нікого не питають, вони просто забирають людей і там виселяють їх з домівок", — підсумував він.

Кілька слів сказав глава Сумської ОВА Володимир Бабич. З його слів, відтинок кордоні біля Грабовського перебуває у зоні відповідальності 14 корпусу, а тим часом військова адміністрація не відповідає за поведінку військових і не має повноважень їх перевіряти та контролювати. Через події у населеному пункті почали розслідування, яке встановить усі обставини, пролунало на відео.

У Грабовське зайшла рота ЗС РФ — речник командування

Вдень 23 грудня з'явилась заява начальника відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова. У ефірі "Суспільного" військовий підтвердив, що з Грабовського справді депортували пів сотні українців. Крім того, Трегубов повідомив, що на українську територію проникли 100 російських солдатів. Росіяни атакували і намагаються закріпитись на півдні села. Бійці ЗСУ намагаються їх звідти вибити і "бої тривають", наголосив пресофіцер.

Зазначимо, 22 грудня нардеп Костенко висловився щодо наступу РФ на Мирноград. З його слів, населений пункт, ймовірно, перебуває у оперативному оточенні. "Оперативне оточення" — ситуація, коли військові можуть переміщуватись всередині певної зони, але доставити провіант та зброю вже неможливо.

