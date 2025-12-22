"Когнітивна війна" замість наступу: у чому полягає мета атак ЗС РФ на півночі України, — ISW

Росія розгорнула на півночі України нову фазу інформаційно-психологічного тиску, маскуючи її під локальні бойові дії біля кордону. Мета цих кроків — створити ілюзію прориву фронту та посилити свої переговорні позиції перед можливими домовленостями із Заходом.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська вдалися до так званої кампанії когнітивної війни в Сумській і Харківській областях. Йдеться про обмежені транскордонні атаки на ділянках кордону, які тривалий час залишалися відносно спокійними. Аналітики наголошують: ці дії мають не стільки військову, скільки інформаційну мету — сформувати уявлення про нібито руйнування української оборони.

Зокрема, 20–21 грудня з’явилася інформація про проникнення російських підрозділів у прикордонне село Грабовське Сумської області. Українська сторона підтвердила бойові зіткнення в районі населеного пункту та повідомила про відведення окремих позицій для стабілізації ситуації. Водночас у Москві та проросійських джерелах заявили про "захоплення" Грабовського і сусіднього Високого, що, за оцінкою ISW, є перебільшенням або елементом інформаційної кампанії.

Відео дня

Аналітики зазначають, що фактичний контроль над Грабовським залишається невизначеним. За даними джерел, пов’язаних з українською розвідкою, населений пункт нині перебуває у "сірій зоні". Попри заяви російських мілблогерів про просування до села Рясне, українські військові це спростували, підтвердивши лише тривалі бої без прориву лінії оборони. Російська сторона пов’язує ці дії з підрозділами 34-ї мотострілецької бригади.

Просування ЗС РФ у Сумській та Харківській областях — карта

Спроба прориву РФ на кордоні Харківської області

Паралельно РФ здійснила ще одну показову атаку в Харківській області. Геолокаційні відео зафіксували, як група російської піхоти чисельністю приблизно 15 осіб намагалася штурмувати українські позиції поблизу Сотницького Козачка — менш ніж за пів кілометра від державного кордону. За інформацією українських підрозділів, атаку було швидко відбито без зміни лінії фронту.

У ISW вважають, що обидва епізоди є частиною єдиного задуму Кремля. Росія намагається подати ці локальні сутички як початок нового масштабного наступу, щоб переконати західних партнерів України у нібито неминучому обвалі фронту та змусити Київ погодитися на російські вимоги. У цьому контексті аналітики нагадують заяви Володимира Путіна про готовність досягати своїх цілей силою, включно зі створенням так званої "буферної зони" на території України.

ISW підкреслює, що концепція "буферної зони" давно використовується Кремлем як інструмент політичного тиску та прикриття потенційних територіальних претензій на північ України. Москва, ймовірно, прагне переконати Захід, що поступки є "неминучими", адже Росія начебто здатна захопити ці регіони воєнним шляхом.

Водночас аналітики категорично заперечують такі твердження. За їхніми оцінками, жодних ознак швидкого колапсу української оборони немає, а російська перемога не виглядає неминучою. ISW не зафіксував ані масштабної передислокації військ до північного кордону України, ані підготовки до повноцінної наступальної операції. Навпаки, Росія останніми місяцями відводила з цього напрямку елітні підрозділи, перекидаючи їх на більш важливі для себе ділянки фронту.

Наступ без підготовки: чому атаки РФ виглядають показовими

Окрему увагу у звіті приділено відсутності типової для російських наступів підготовки поля бою. РФ не завдавала системних ударів по українській логістиці на півночі Сумської та Харківської областей і не розгортала масованих кампаній із застосування безпілотників. Представники ЗСУ підтвердили, що дії противника мають характер локальних провокацій, а не спроби прориву чи великої операції.

Аналітики також звернули увагу на дивну тактику російського штурму поблизу Сотницького Козачка. Атака великою, щільно зібраною групою суперечить сучасним російським методам ведення війни, які передбачають дії малими мобільними підрозділами. ISW не виключає, що демонстративність цього штурму була навмисною — аби її зафіксували українські дрони та західні аналітики, створивши потрібний інформаційний ефект.

У прогнозі експерти зазначають, що Росія може продовжити подібні показові атаки найближчим часом, супроводжуючи їх гучними заявами у медіа. Проте навіть зростання такої активності не свідчитиме про реальний початок масштабного наступу без системної підготовки та концентрації військ.

Окремо у звіті зафіксовано грубе порушення міжнародного гуманітарного права. За даними місцевої влади, з Грабовського російські військові насильно вивезли близько 50 цивільних осіб, переважно літніх людей. Українські чиновники наголосили, що примусова депортація цивільного населення через міжнародний кордон є прямим порушенням Женевських конвенцій і є частиною ширшої практики РФ на окупованих територіях, спрямованої на підрив демографічного майбутнього України.

Нагадаємо, аналітики ресурсу DeepState відзначали, що група, яка "нагадує озброєний особовий склад" і утримувала позиції біля Грабовського на Сумщині, проявляла повну безвідповідальність у виконанні поставлених завдань.

Також Фокус писав, що російські війська у Куп'янську перебувають в оточенні, а бої за межами ключового міста поблизу кордону з РФ продовжуються.